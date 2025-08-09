HomeTirreno

A Belvedere Marittimo il Premio Scintille Cultura Calabria, un omaggio a chi lavora con serietà

L'appuntamento è per domani alle ore 21.30 nell'Anfiteatro della cittadina tirrenica. Tanti i riconoscimenti conferiti a calabresi di spicco

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Torna domenica 10 agosto il Premio Scintille Cultura Calabria, ideato e promosso dall’imprenditore Sergio Mazzuca per riconoscere il valore e il lavoro di chi si è distinto, in ambito nazionale e internazionale, in settori fondamentali per la crescita collettiva. L’appuntamento è alle ore 21.30 nell’Anfiteatro di Belvedere Marittimo, la manifestazione è patrocinata dal Comune, in collaborazione con il Centro Femminile Italiano, sezione di Belvedere, presieduto da Francesca Impieri.

Il Premio nasce per omaggiare chi lavora con rigore, serietà e visione, spesso lontano dai riflettori. Un riconoscimento che guarda alle eccellenze calabresi non solo come simboli, ma come persone, progetti e percorsi reali, donne e uomini che ogni giorno contribuiscono a cambiare il volto della regione, costruendo valore nel proprio campo con autonomia e credibilità.

Il Premio Scintille Cultura Calabria, Mazzuca: “Spazio di gratitudine e responsabilità”

Il simbolo del Premio è l’immagine potente delle radici. Come quelle di un albero nutrono, sostengono e rendono possibile ogni slancio verso l’alto, così le origini sono ciò che rappresentano l’appartenenza e l’identità che dà i suoi frutti.

“In Calabria esiste un capitale umano straordinario, fatto di intelligenze, competenze e scelte coraggiose – ha dichiarato Sergio Mazzuca –. Il Premio Scintille vuole essere uno spazio di riconoscimento e gratitudine, ma anche un momento di responsabilità: premiare chi lavora con coerenza e competenza significa affermare un’idea di futuro basata sul merito e sul rispetto del valore delle persone. Ogni edizione è per noi un’occasione per dare spazio a esempi autentici, capaci di ispirare e motivare”.

I premiati 2025

Diversi i riconoscimenti che verrano assegnati nel corso della serata. Per la categoria Sociale, il premio va alla Fondazione Lilli Funaro. A Francesco Verderami andrà, invece, il premio per la categoria Giornalismo.

Per la Cultura, i premiati saranno il rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone e il giurista Enrico Caterini. Per la categoria Arte, riconoscimento a Massimo Sirelli, artista visivo di origini catanzaresi. Per lo Spettacolo, il Premio è assegnato a Ida Provenzano, cosentina, da anni figura chiave dell’organizzazione dei programmi di Maria De Filippi.

Due i Premi alla carriera di questa edizione. Il primo a Sarino Branda, promotore dello sviluppo territoriale e figura chiave della cultura economica calabrese, il secondo a Gabriele Parpiglia, giornalista, autore e conduttore radio-televisivo, che durante la serata presenterà anche il suo libro “Sotto attacco di panico. La mia storia, il mio burnout, la mia ripartenza” (Mursia).

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Diamante: focolaio di botulino, indagati anche due medici di una clinica privata

Tirreno
PAOLA (CS) - L’inchiesta sulla grave intossicazione da botulino a Diamante si allarga e, oltre al titolare del food truck, già indagato per omicidio...
poiana generica

Poiana ferita e lasciata senza soccorsi: esposto in Procura da Ibis ODV ed ENPA

Calabria
CROTONE - Una Poiana ferita, lasciata agonizzante senza ricevere alcun soccorso da parte degli enti competenti. È quanto denunciato dalle associazioni Circolo per l’Ambiente...

Cosenza: festeggiamenti di Sant’Ippolito, il programma e i divieti di sosta e di transito

Area Urbana
COSENZA - Per consentire nella frazione di Sant'Ippolito i tradizionali festeggiamenti in onore del Santo Patrono in programma da lunedì 11 a mercoledì 13...
Tamara D'Acunto, 45 anni e Luigi Di Sarno di 52

Due vittime per intossicazione da botulino, martedì le autopsie. La salma di Tamara D’Acunto...

Tirreno
PAOLA (CS) - Tamara D’Acunto di Diamante e Luigi Di Sarno di Cercola (Na) sono le due vittime sospette dell’intossicazione alimentare avvenuta a Diamante....
stelle cadenti

La notte delle “lacrime di San Lorenzo”: le stelle cadenti tornano ad incantare il...

Italia
COSENZA - Anche nel 2025, come ogni anno, le celebri “lacrime di San Lorenzo” torneranno a solcare i cieli estivi, regalando agli osservatori più...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36920Area Urbana22203Provincia19708Italia7980Sport3836Tirreno2843Università1443
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Tirreno

Brunori Sas: due live per un caldo abbraccio alla sua terra:...

DIAMANTE (CS) - Dario Brunori, in un certo senso, torna a casa. Dopo diversi concerti in giro per l'Italia, il cantautore di San Fili...
Consiglio-Regionale
Calabria

Sciolto il Consiglio regionale della Calabria: con le dimissioni di Occhiuto...

CATANZARO - Il Consiglio regionale della Calabria ha preso atto delle dimissioni formalizzate dal presidente della giunta Roberto Occhiuto e così è stato ufficialmente...
Area Urbana

Cosenza, brutale aggressione ad un 19enne. In 40 lo hanno accerchiato:...

COSENZA - Lo hanno aggredito per strada chiamandolo "figlio del pentito, tu sei il figlio dell'infame" e lo hanno colpito ripetutamente. È questo il...
West-Nile-2.
Calabria

West Nile, due ricoveri in Calabria: una donna di 89 anni...

CATANZARO - Dopo la prima vittima accertata ieri al Gom, l'infezione da West Nile colpisce ancora in Calabria. Sono stati segnalati due nuovi casi...
Calabria

Scilla, tutti pazzi per l’Ape Car che solca le acque della...

SCILLA (RC) - Un’Ape Cross 50 trasformata in un mezzo capace di muoversi sulle acque del mare di Scilla, in provincia di Reggio Calabria....
cani-randagi-cosenza
Area Urbana

Cani randagi a Cosenza, attive due squadre di cattura straordinaria

COSENZA - In seguito ai fatti avvenuti ieri nei pressi di via Marconi, a Cosenza, dove un branco di circa sette cani randagi ha...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA