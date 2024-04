A Belvedere Marittimo due competizioni con la mountain bike: ecco come iscriversi

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Sulla Riviera dei Cedri, quando si pensa al ciclismo fuoristrada si è portati a fare riferimento all’attivissimo sodalizio dell’Asd Belvedere-Ciclone che da anni si impegna nella promozione dell’attività giovanile con la mountain bike e il ciclocross nel periodo invernale.

L’attenzione in questo avvio di stagione è tutta rivolta ai preparativi per la prima edizione del Trofeo Soleo XC domenica 14 aprile e coincide con la prima prova del circuito X-Country dedicato alla mountain bike cross country (disciplina olimpica), frutto di una sinergia tra i comitati regionali FCI di Calabria, Campania e Basilicata per incentivare la partecipazione e stimolare l’attività multidisciplinare.

Costeggiando il fiume Soleo, da cui la gara prende il nome, il percorso di gara è un anello di 4 chilometri con 130 metri di dislivello a giro e presenta tutti gli elementi caratteristici e tecnici di una pura competizione cross country: lo sterrato, una salita di 350 metri, diversi strappetti, gobbe, salti e rock garden che esaltano la tecnica e la guidabilità del mezzo da parte del singolo atleta. La gara assegna le maglie di campione regionale FCI Calabria solo per gli agonisti ed è prevista una gara promozionale riservata alla categoria giovanissimi G6.

Il cronoprogramma giornaliero prevede il ritrovo a partire dalle 8:00 presso l’approdo turistico Il Porticciolo, il primo start alle 10:00 per le categorie juniores, donne tutte, amatori, élite e under 23, a seguire intorno alle 12:00 una seconda partenza solo per le categorie esordienti e allievi.

Filippo Gaglianone, a nome di tutto il comitato organizzatore dell’Asd Belvedere: “Visto che siamo alle soglia dello svolgimento della manifestazione, il ringraziamento è d’obbligo agli sponsor Impieri Auto, Pizzeria Terun-Palo Alto, Elite Gioielli, AC Autoscuola Cairo, La Pergola, Idea Verde, Autostop, Pubblipower, Betaland, De Luca Guido, Sasàgas, Dott.Andrea Iozzi (biologo nutrizionista), Cristalli di Zucchero e Irpatec. Un grazie all’amministrazione comunale di Belvedere Marittimo che ha patrocinato la manifestazione e aggiungo un ringraziamento al comitato regionale FCI Calabria, con in testa il delegato Francesco Corrado e il responsabile regionale fuoristrada Antonio Astorino, che mi daranno supporto per lo svolgimento del campionato regionale”.

ISCRIZIONI E MODALITA’

Per gli atleti tesserati FCI iscrizione tramite Fattore K entro le ore 13:00 di venerdì 12 aprile (ID gara 172413). Per gli atleti tesserati con gli enti di promozione sportiva, obbligatorio inviare una mail come preiscrizione all’indirizzo mail asdbelvederebike@gmail.com .