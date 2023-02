A Belmonte evento paralimpico su “inclusione, resilienza e nuovo umanesimo”

pubblicità

BELMONTE (CS) – Si terrà domani presso il Palatenda di Belmonte Marina la manifestazione paralimpica promossa dall’Istituto Comprensivo Statale Belmonte Calabro insieme all’ASD Polisportiva Belmonte, al Comune di Belmonte, al CIP di Calabria e alla FIPIC che ha organizzato una serie di eventi sul tema sociale. L’iniziativa è finalizzata a far maturare i più giovani valorizzando l’integrazione e l’inclusione motoria, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

L’evento “inclusione, resilienza e nuovo umanesimo” con la medaglia d’oro al valor militare G. Paglia. Domani 24 febbraio l’iniziativa per conoscere una disciplina sportiva adattata ed inclusiva come il basket in carrozzina e a seguire basket integrato con la partecipazione anche dei nostri alunni.

Un vero e proprio workshop di Sport Inclusivo per alunni e insegnanti per sperimentare le attività adattate per persone con disabilità che diventa uno strumento unico per la disciplina motoria inclusiva.

Due le squadre partecipanti che militano nel campionato nazionale di A2 mentre al termine i protagonisti saranno alunni di tutti i plessi che potranno giocare seduti in carrozzina. Le attività rientrano in un accordo firmato tra il MIM e il CIP.

La manifestazione inizierà alle ore 10,00 circa e le classi interessate si recheranno normalmente a scuola, da dove ripartiranno alle 9,30 circa alla volta del Palatenda (tramite scuolabus) accompagnati da un docente di riferimento che si occuperà della vigilanza fino alle 12,30 circa. Terminato l’evento gli alunni si recheranno di nuovo a scuola e previa autorizzazione dei genitori, direttamente presso le loro abitazioni.

Programma evento

– 10,15 – attivazione muscolare

– 10,30 – inizio gara tra 2 squadre di Basket in carrozzina partecipanti al campionato italiano di A2;

– 11,30 – sport inclusivo (alcuni alunni potranno giocare a basket in carrozzina con gli atleti o tra di loro);

– 11,55 – premiazioni con intervento autorità civili e sportive presenti