A 45 anni dall’omicidio di Giannino Losardo, la Procura di Paola riapre le indagini «nuovi elementi»

PAOLA (CS) – A quarantacinque anni dall’agguato che costò la vita a Giannino Losardo, la Procura della Repubblica di Paola ha deciso di riaprire le indagini. Il fascicolo è a carico di ignoti. «Ci sono nuovi elementi che ci permettono di ricostruire un quadro più ampio della vicenda», ha dichiarato il procuratore Domenico Fiordalisi all’agenzia LaPresse, confermando la riapertura delle indagini sull’omicidio del politico, sindaco e assessore al Comune di Cetraro nonché segretario capo della stessa Procura, ucciso a colpi di arma da fuoco la sera del 21 giugno 1980 a Cetraro. Losardo era noto per la sua fortissima opposizione lotta alla ‘ndrangheta locale, diventato una figura scomoda per il clan Muto. Si batté contro abusivismo edilizio e infiltrazioni criminali, diventando assessore ai lavori pubblici e promotore del porto di Cetraro come presidio civico.

Quella notte, Losardo stava rincasando dopo aver partecipato a un consiglio comunale quando fu raggiunto da una raffica di proiettili. Trasportato d’urgenza in ospedale, morì il giorno successivo. Prima di spegnersi, pronunciò parole destinate a diventare simboliche: «Tutta Cetraro sa chi mi ha sparato». I funerali si volsero 24 giugno 1980 e videro la partecipazione di Enrico Berlinguer, segretario del PCI, al fianco di Pio La Torre, Stefano Rodotà e altri leader politici. Nonostante le indagini Il processo si svolse a Bari per ragioni di incompatibilità ambientale; tuttavia, nel marzo 1986 tutti gli imputati furono assolti e la sentenza divenne definitiva: l’omicidio rimase un delitto impunito.

«Per il momento stiamo procedendo contro ignoti», ha aggiunto il procuratore Fiordalisi. «Ma ci sono vari delitti correlati all’omicidio Losardo che dobbiamo riconsiderare». Decisiva per la riapertura del fascicolo sarebbe stata una dichiarazione resa pochi giorni fa dal figlio di Giannino Losardo a Rai 3, unita ad altri elementi emersi dalla società civile.