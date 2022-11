Amantea dopo il violento maltempo, «investire subito sull’erosione costiera»

AMANTEA (CS) – “Il comune di Amantea si faccia promotore di un discorso condiviso , di un tavolo di lavoro interistituzionale per affrontare una volta per tutte, seriamente, il problema dell’erosione costiera”. È quanto afferma il consigliere comunale della città di Amantea, Emilia Di Tanna. “Le immagini che provengono dal Tirreno Cosentino lasciano poco spazio all’interpretazione. Anche ad Amantea non eravamo adeguatamente preparati dinnanzi alle prime eccezionali mareggiate invernali”.

“Non è questo il momento delle polemiche, ma serve maturità, responsabilità ed unione di tutte le forze politiche. Ho chiesto ufficialmente – spiega Di Tanna – al sindaco di Amantea, Vincenzo Pellegrino, di farsi promotore, insieme a tutto il consiglio comunale, di un tavolo di concertazione tra tutti i Sindaci dei Comuni del Tirreno Cosentino, ad iniziare da quelli del basso tirreno. Sull’erosione costiera bisogna investire subito ed in maniera definitiva, altrimenti negli anni a venire faremo i conti con danni sempre maggiori.

Da consigliere comunale, capogruppo di minoranza di “Per Amantea”, sono a disposizione per intavolare un ragionamento condiviso”. Il consigliere ha poi espresso solidarietà e vicinanza a tutti i cittadini che hanno avuto disagi e danni ingenti a causa della mareggiata.