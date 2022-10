Arcomagno patrimonio dell’Unesco. Il Comune di San Nicola Arcella approva l’avvio dell’iter

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – La III Edizione dell’evento “Pedaliamone a Sud” è organizzato dall’Associazione ‘Laboratorio Culturale Mondo Edison’. Previsto per il mese di Settembre a causa di alcuni impegni istituzionali che hanno impossibilitato la presenza del colonnello Carlo Calcagni, è stato posticipato a domenica 23 settembre. Calcagni ed il suo “Mai Arrendersi” rappresentano un messaggio di resilienza vera della quale, di questi tempi, la nostra società avverte proprio il bisogno».

Testimonial, infatti, dell’evento è il Colonnello Carlo Calcagni, ufficiale del ‘Ruolo d’Onore dell’Esercito’. Atleta paraolimpico, vincitore di diverse medaglie d’oro e vari riconoscimenti, è ricordato per la sua storia in quanto legata ad un brutto fatto di cronaca avvenuto in Bosnia durante la missione di pace del 1996 dove, purtroppo, rimase intossicato dall’uranio impoverito. Oggi gravemente malato, Calcagni vive costantemente attaccato ad una bombola d’ossigeno e sotto cure mediche.

Tutto ciò però, non lo ha fermato ed ha deciso di dedicarsi allo sport e in particolare alla bicicletta. Peculiare è il suo messaggio tratto dal suo libro “Pedalando su un filo d’acciaio”: «Senza le terapie non posso sopravvivere ma è la bici che mi tiene vivo». Esempio vivente di come la parola disabilità può non essere soltanto sinonimo di sofferenza ma di forza emotiva senza pari. Di notevole importanza risultano le sue affermazioni: «È grande il potere dello sport nel recupero psicofisico dell’individuo sia come supporto per la riabilitazione motoria che sia come forte impulso motivazionale. Lo sport mi aiuta a lottare, anche quando le forze non le ho. Esso è vita! Pedalo cercando si staccare dalla ruota la morte».

Nell’appuntamento di “Pedaliamone a Sud”, chiunque vorrà, ha la possibilità di unirsi alla pedalata in compagnia di Calcagni che partirà dalla “Stazione di Posta NDUT”, presso Camigliatello Silano, fino alla riserva “FAI dei Giganti della Sila”, dove sarà passibile visitare gratuitamente la riserva che in questo periodo è resa ancora più magica dai colori autunnali. Dopo la visita gratuita, ci sarà un piccolo aperitivo presso l’”Antica Filanda” per trascorrere insieme un momento conviviale.

L’incontro con gli studenti

L’evento, poi, continuerà nella giornata di lunedì 24 con la presenza del colonnello Calcagni presso il “Polo Tecnico Scientifico Brutium” di Cosenza, per incontrare studenti e studentesse che avranno modo di vedere il suo film “Io sono il Colonnello” e chiacchierare con lui. Rivolgersi ai ragazzi portando il messaggio di “Mai Arrendersi” di Calcagni è significativo in quanto lo scopo principale è quello di esortare le nuove generazioni a non abbattersi, a credere in se stessi, ad andare avanti in quanto ciò è fondamentale. In questa III Edizione di “Pedaliamone a Sud” il faro è stato puntato sulla resilienza. L’appuntamento è registrato come “Mobility Action” legato alla settimana europea della mobilità lenta e sostenibile. Esso come ogni anno affronta le due ruote e le sue tante sfumature focalizzandosi su un tema diverso. Il mondo della bicicletta, infatti, non solo come competizione sportiva: il cicloturismo, l’editoria dei viaggi, la convivialità, l’accoglienza, la promozione territoriale sono tutti temi che nell’evento trovano spazio, tra una chiacchierata e una pedalata.