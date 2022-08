SAN FILI (CS) – La “Sala degli Stemmi” del Palazzo della Provincia di Cosenza ha ospitato la conferenza di presentazione del II Festival estivo, promosso dall’Amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Linda Cribari, “San Fili TerraMagarae”. Una kermesse, avviata nel mese di luglio e che si concluderà a settembre.

Un’azione variegata che si prefigge di promuovere l’arte, la cultura, la musica, i laboratori pedagogici, la tutela dell’ambiente, lo sport, le tradizioni, la cultura della lettura. Un festival che parla di emozioni e di bellezza, di futuro etico e responsabile, di tempo condiviso e immaginario, tra i sentieri della creatività. Nell’ambito dell’ampio Festival “San Fili TerraMagarae”, è prevista la rassegna “Le Notti delle Magare”, giunta alla XIII edizione.

Un evento organizzato dal Comune di San Fili, allo scopo di promuovere la filiera turistico – culturale del territorio, attraverso la valorizzazione di un elemento di forte identità popolare – le Magare – attorno alle quali ruotano tradizioni e antiche leggende. Si svolgerà nel centro storico del borgo e si comporrà di micro-manifestazioni di diversa natura: premi letterari, performance artistiche e musicali, laboratori, proiezioni, mostre, fiere, degustazioni e vendita di prodotti tipici ed artigianali, incontri con le Magare.

Il compiuto di coordinare i lavori della conferenza di presentazione nella città brutia è toccato al sociologo e giornalista Antonio Iapichino, il quale ha evidenziato la valenza socio – antropologica dell’intera rassegna sanfilese. La sindaca Linda Cribari, ha messo in risalto l’importanza del festival, con particolare riferimento alle notte delle Magare” in programma dal 5 al 7 agosto 2022. “Le magare di San Fili – ha sottolineato la Prima cittadina – non sono fattucchiere, ma naturopate che hanno portato benessere all’intero territorio”.

La presidente della Provincia di Cosenza, 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐒𝐮𝐜𝐜𝐮𝐫𝐫𝐨, ha fatto notare che la Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia, rappresenta i 150 comuni del territorio provinciale. La stessa rappresentante dell’istituzione sovra-comunale ha messo in evidenza il rapporto sinergico con le varie realtà territoriali che compongono la provincia cosentina e il bisogno oggettivo della promozione dei sempre più apprezzati e ricercati borghi.

Il presidente della Fisar, Federazione italiana sommelier albergatori e ristoratori, di Cosenza, Giuseppe Palmieri, ha messo in risalto come l’evento giunga dopo due anni di difficoltà reali, dovute alla pandemia. Lo stesso dottor Palmieri ha tracciato una sintesi sul connubio fra la rassegna “Le notte delle magare” e i sommelier. Fra altro, ha fatto notare che “Le magare usavano il vino per sciogliere le erbe”. Durante le serate della rassegna “avverrà l’abbinamento – ha detto – fra cibo e vino: un ‘matrimonio d’amore’ fra due grandi interpreti”.

A seguire il segretario dell’Associazione provinciale cuochi cosentini, Mario Molinaro, ha rimarcato l’impronta professionale che la sindaca Cribari ha voluto dare alla manifestazione. L’iniziativa – ha aggiunto Molinaro – consentirà una reale promozione del territorio. Gli ingredienti che verranno utilizzati durante la rassegna saranno tutti provenienti dalla provincia di Cosenza. Alla platea hanno portato i saluti anche il consigliere Apcc, lo chef Biagio Girolamo, e la responsabile regionale Lady chef, Maria Teresa Sposato

La XIII edizione della rassegna “Le Notti delle Magare” si terrà, come da tradizione, nel primo fine settimana di agosto e, in particolare, il 5-6-7 agosto 2022. L’ospite d’eccezione di quest’anno sarà Peppe Voltarelli, cantautore e artista poliedrico calabrese, Premio Tenco 2022 nella categoria miglior “Interprete di canzoni” con il suo quinto album da solista: “Planetario”.

PROGRAMMA “LE NOTTI DELLE MAGARE”

5 AGOSTO 2022

ORE 18:00 “DEGUSTANDO SAN FILI” PERCORSO ENOGASTRONOMICO – Piazza San Giovanni

LINDA CRIBARI Sindaca di San Fili

MARIO MOLINARO Segretario Provinciale Associazione Provinciale Cuochi Cosentini

GIUSEPPE PALMIERI Presidente FISAR Cosenza (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori)

Coordina: ANTONIO IAPICHINO – Sociologo specialista e giornalista

ORE 20:00 “STREET ART” SPETTACOLI INTINERANTI – Corso XX Settembre

I GIGANTI DI LAUREANA Spettacolo Musicale Itinerante

ALEX CHIAPPETTA Pete Steele and Type O Negative

ARTISTI DI STRADA Spettacolo di bolle, Farfalle luminose, Nardo Nardone in Parnassus

ORE 22:00 “MYSTERY IN MUSIC” CONCERTO LIVE – Piazza San Giovanni

TRIO ITALICO – Pasquale Allegretti Gravina, Antonio De Paoli, Andrea Micieli con la partecipazione di Fabio Guagliardi, Andrea Bauleo, Maurizio Mirabelli, Giuseppe Morrone

6 AGOSTO 2022

ORE 09:30 “CACCIA AL TESORO DELLE MAGARE” in collaborazione con ViviAmo San Fili

ORE 18:00 STREET ARTIST, COMPÀ DREUSH, DJGIUPAGROOVE KING SELECTA

Live Murales e Break Dance

ORE 20:00 “STREET ART” SPETTACOLI INTINERANTI – Corso XX Settembre

ARTISTI DI STRADA Mago Gix, Face Painting per bambini, Trampolieri

ORE 21:00 “DUO MYSTERY FOLK” MUSICA LIVE – Piazzetta Chiesa del Carmine

Massimo Aquino e Antonio Milizia

ORE 22:00 “MYSTERY IN MUSIC” CONCERTO LIVE – Piazza San GiovannI

SING SWING – Stefano Scrivano, Giovanni Brunetti, Ettore Malizia, Walter Giorno, Francesco Giorno, Arturo Blundi, Francesco Gagliardi

7 AGOSTO 2022

ORE 18:00 “SOMMELIER PER UN GIORNO” MINI CORSO SU PRENOTAZIONE – Palazzo Ex Curia

FISAR COSENZA (Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori)

ORE 20:00 “STREET ART” SPETTACOLI INTINERANTI – Corso XX Settembre

ARTISTI DI STRADA Mago Gix, Spettacolo di Magia, Monociclo e Trampolieri,

Magia itinerante, Giocoleria e Mangiafuoco

ORE 21:00 “TAKABUM STREET BAND” CONCERTO ITINERANTE

ORE 22:00 “PEPPE VOLTARELLI” CONCERTO LIVE – Piazza San Giovanni

MAGARE – FACEPAINTING (BARBARA LIO) – MOSTRA PERSONALE DI PITTURA (GEPPINO RENDE) – STAND – ENOGASTRONOMIA – TRIBUTO AL MAGICO MONDO DI FEDERICO FELLINI

Il calendario completo “SAN FILI TERRAMAGARAE”

9 LUGLIO – ORE 21:00 | “Pier Paolo Pasolini”: Conferenza in occasione del Centenario della sua nascita – Piazzetta Spirito Santo

10 LUGLIO – ORE 09:00 | Giornata Ecologica con Plastic Free – Cosenza S.S. 107 Svincolo San Fili (Stazione Esso)

15 LUGLIO – ORE 19:00 | “Holi Colors &Foam Party” – Associazione “Full’s 80” – Piazza Stazione

16/17 LUGLIO – ORE 21:00 | Festeggiamenti in onore di Maria SS. del Monte Carmelo – Piazza San Giovanni (Giochi Popolari e Blasco Kom)

18 LUGLIO – ORE 21:00 | “Incontri d’Autore…al chiaro di luna”: Presentazione libro “Dialogo tra le parti” di Cecilia Gioia, Reading Dario De Luca, Musiche di Sasà Calabrese – “Centro Italiano Femminile – San Fili” | Piazza Unità d’Italia

19 LUGLIO – ORE 18:00 | Personale di Pittura a cura di Geppino Rende “Pro Loco San Fili” – Biblioteca Comunale G. Iusi

24 LUGLIO – ORE 21:30 | Presentazione Libro “Il Suono d’un Verso” di Oscar Bruno – Piazza Mario Nigro

25/29 LUGLIO| Campo Estivo “Natural Camp” – Associazione “Natura e Cultura – Calabria”

28 LUGLIO – ORE 21:30 | Presentazione Libro e Reading Musicale “La Luna Blu” di Alberto La Neve, voce narrante di Fabiana Dota – Sagrato Chiesa Madre

29 LUGLIO – ORE 21:30 | Adele Zangaro Trio – Standard Jazz, Bossa Nova, Reggae… con Adele Zangaro, Gilberto Parise e Benigno Grillo – Piazzetta Tommarinaro

30 LUGLIO – ORE 21:30 | Presentazione Libro “La Calabria delle Meraviglie” di Arcangelo Badolati – Musiche del Maestro Francesco Caligiuri – Piazza Mario Nigro

3 AGOSTO – ORE 21:30 | Live Mania Band con Ferdinando Riggio, Franco Musacco, Giorgio Senatore, William Fratto, Giuseppe Chiappetta, Simona Gambaro, Fabiola Chiappetta, Alessandro Chiappetta – Piazza San Giovanni

5/6/7 AGOSTO | Le Notti delle Magare 2022 – XIII Edizione

8 AGOSTO – ORE 21:30 |Spettacolo Teatrale “U Pisci Spada” di e con Barbara Bruni e Francesco Antonio Conti – Piazza San Giovanni

9 AGOSTO – ORE 21:30 | Spettacolo Teatrale “Felici ma non troppo” – Compagnia “La Voce dell’Arte” – Piazza S. Giovanni

9/10 AGOSTO – ORE 10:00 | Laboratorio Pedagogico per bambini “Emozioniamoci” con il Centro pedagogico Napolitano – Teatro F. Gambaro

10 AGOSTO – ORE 21:30 | Incontri d’Autore: Tributo a Lucio Battisti –III Edizione | Piazza San Giovanni

11 AGOSTO – ORE 21:30 | Dantedì – Chiesa Madre

12 AGOSTO – ORE 21:30 | Laboratorio Pedagogico Emozionale “EMOZIONI(dei) GRANDI” con il Centro pedagogico Napolitano – Teatro F. Gambaro

13 AGOSTO – ORE 21:30 | Concorso Letterario Nazionale “Le Notti delle Magare” – IX Edizione | Piazza Don Luigi Magnelli

20 AGOSTO – ORE 21:30 |Festeggiamenti in onore di Santa Maria degli Angeli – “L’equilibrio degli Opposti” – Esibizione di Danza a cura di Scarpette Rosse | Piazzetta Unità d’Italia

21 AGOSTO – ORE 21:30 |The Horny Brothers con Walter Brancatisano, Michele MikyLife, Domenico Modafferi, Sergio Idone – Piazzetta Unità d’Italia

23 AGOSTO – ORE 21:30 | Una serata magica – Accademia Musicale Caccini | Piazza Don Luigi Magnelli

24 AGOSTO – ORE 21:30 |Presentazione Libro “E vissero tutti felici e distanti” di Marcello Romanelli – Piazza Mario Nigro

27/28 AGOSTO |Caccia al tesoro di Renato Mazzulla

30 AGOSTO – ORE 21:30 |Presentazione Libro “Iubris” di Attilio Sabato – Piazza Mario Nigro

2 SETTEMBRE – ORE 21:00 | “Una notte a… Villa Blasi” – Associazione ViviAmoSanFili- Villa Blasi

6/7/8 SETTEMBRE | Festeggiamenti in onore della Beata M.V. Addolorata – I Ragazzi di Santa Lucia | Bucita

11 SETTEMBRE – ORE 21:00 | Estemporanea di Pittura – Pro Loco San Fili | Piazza San Giovanni

17/18 SETTEMBRE – ORE 09:00 | Giornata Ecologica “Puliamo il Mondo” – Lega Ambiente, WWF e Laboratorio Civico “Forgia delle Idee”