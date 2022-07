Praia a Mare, vietato girare a torso nudo, scalzi e bivaccare. Ordinanza del sindaco

PRAIA A MARE (CS) – La nuova ordinanza per la stagione turistica 2022, firmata dal Sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, andrà in vigore a partire da domani 7 luglio e si protrarrà fino al 15 ottobre e prevede misure inerenti il decoro urbano e il buon costume a cominciare dal divieto di circolazione con indosso esclusivamente il costume da bagno. Non sarà quindi consentito aggirarsi all’interno del territorio comunale a torso nudo, scalzi e bivaccare. Nella lunga lista delle regole da seguire ci sono anche i divieti di “effettuare mestieri girovaghi in genere come musicanti, esibizioni estemporanee, cartomanti, se non nell’ambito di manifestazioni o comunque dietro espressa comunicazione all’Amministrazione Comunale. I musicanti, dopo aver presentato la relativa comunicazione, dovranno effettuare l’esibizione esclusivamente in forma acustica con piccola amplificazione e comunque, mai in concomitanza con altri eventi o cerimonie nelle vicinanze per i quali si possono produrre conflitti acustici. Vietata ogni forma di accattonaggio, in luogo pubblico vietato compiere atti o tenere comportamenti volgari o offensivi per la pubblica decenza e il pubblico decoro, utilizzare petardi o altri artifici esplodenti, provocando schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica utilizzando fischietti, megafoni, trombette o altri oggetti atti a creare rumore o suoni. Indossare o maneggiare accessori volgari e lesivi della pubblica decenza. Distribuire nella pubblica via volantini o materiale promozionale, se non espressamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale.

“Gli esercenti di pubblici esercizi, attività ricettive, attività commerciali ed artigianali che svolgono attività di somministrazione anche non assistita, sono invitati a sensibilizzare i propri clienti sul rispetto dei divieti.”

Il Comune di Praia Mare intende opporsi alla vendita abusiva nel territorio, garantendo la tutela dell’igiene e il contrasto all’abbandono di contenitori in vetro. In tutto il territorio comunale vigono inoltre divieti riguardo la vendita di determinati prodotti come:

– la vendita itinerante di prodotti floreali, oggettistica varia anche di modico valore

– da parte degli esercenti, far accedere alla zona di somministrazione e consumo di alimenti e bevande dei pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività artigianali, venditori di beni e servizi abusivi o non conformi alle normative;

– Abbandono sul suolo pubblico di bicchieri, bottiglie e più in generale, di contenitori in vetro;

-L’Amministrazione Comunale può stipulare protocolli d’intesa o accordi con singoli o associati esercenti di pubblici esercizi, locali di pubblico spettacolo o stabilimenti balneari, in relazione ad attività che comportino un notevole afflusso di pubblico, al fine di consentire al personale di sicurezza di dette attività di vigilare anche su aree pubbliche individuate e limitrofe all’attività.