A Scalea la rassegna "Ti racconto un suono", tra cinema e colonne sonore - QuiCosenza.it

CIRELLA (CS) – Sarà un’estate molto coinvolgente quella che si preannuncia a Cirella, ricca di appuntamenti dedicati alla cultura, all’enogastronomia, alla musica, alla conoscenza del territorio e anche ad iniziative dedicate ai più piccoli. Estate a Cirella tra arte e cultura è il titolo del cartellone di eventi organizzato dall’Associazione Culturale Cerillae in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Diamante, che ha garantito appieno il suo patrocinio, grazie alla spinta propulsiva del Sindaco Ernesto Magorno, del Vicesindaco Pino Pascale e dell’intera compagine amministrativa.

Apriranno la rassegna oggi, 9 luglio, due importanti iniziative: la presentazione del libro I borghi del cedro tra il Pollino e la Riviera del professor Franco Galiano, alle ore 21:00 in Piazza Franz Rossi; e l’esibizione del Trio Una Voce poco fa, alle ore 22:00 in Piazza S. Maria dei Fiori, uno spettacolo musicale curato dai Maestri Rosa Antoniuccio, Francesco Laino e Mattia Salemme. Sarà la prima delle numerose serate da trascorrere insieme, tra luglio ed agosto, a Cirella, a cui seguiranno iniziative dedicate ad ogni tipo di pubblico, eventi culturali e concerti di musica d’autore, proposti da artisti locali di alto profilo e da altrettanto importanti realtà associative del nostro amato territorio.

Ovviamente, com’è negli obiettivi dell’Associazione, un ruolo rilevante avranno la divulgazione e promozione dello straordinario patrimonio storico-culturale di Cirella: infatti, la sera del 3 agosto, in Piazza Santa Maria dei Fiori, avrà luogo la presentazione dell’opuscolo informativo Cirella, un paese una storia, scritto e pubblicato dalla Cerillae e patrocinato dal Comune di Diamante.

Così come filo conduttore dell’estate cirellese sarà la promozione delle eccellenze enologiche del territorio, che avrà il suo clou nella tredicesima edizione di Calici Sotto le Stelle, che torna nel centro storico di Cirella dal 24 al 27 agosto, evento che sarà anticipato dalla conferenza stampa del 17 luglio al Monastero dei Minimi e da un appuntamento di grande rilevanza, intitolato Giallo come l’oro et odorosissimo assai: una serata dedicata al Chiarello di Cirella alla presenza di importanti esperti del settore, in programma il 18 agosto in Piazza Santa Maria dei Fiori. Un’estate che si preannuncia tutta da vivere nell’impareggiabile scenario di bellezza e storia che solo l’incantevole Cirella sa offrire.