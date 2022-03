SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Ancora problemi sul servizio del 118 a San Giovanni in Fiore. Questa volta la denuncia arriva dall’assessore alla sanità Claudia Loria che non solo ha annunciato di aver già allertato la Procura ma, per tramite del Sindaco Rosaria Succurro, ha chiesto immediati interventi all’Asp di Cosenza per risolvere una problematica che si trascina da tempo.

«Nella postazione del 118 di San Giovanni in Fiore continua ad esserci una situazione anomala quanto inaccettabile, ad oggi non chiarita dall’Asp di Cosenza, che, come nei giorni scorsi, il Comune ha invitato a risolvere con la massima urgenza» – afferma, in una nota, Claudia Loria, assessore del Comune di San Giovanni in Fiore alla Salute, che spiega: «Stamani un dipendente della stessa postazione del 118 avrebbe comunicato alla Centrale la propria indisponibilità a coprire il turno, in cui era stata contestualmente inserita un’infermiera ritornata lo scorso 14 marzo. Pertanto, ancora una volta l’Asp di Cosenza ha dovuto chiamare un’ambulanza privata, per garantire il servizio riguardante il turno del mattino».

«Su mandato della sindaca Rosaria Succurro, ho preteso spiegazioni dalla direzione generale dell’Asp di Cosenza, chiedendo – puntualizza Loria – che situazioni del genere non si verifichino più, altrimenti c’è il rischio di ritardi nei soccorsi. Di questa ennesima vicenda, la terza nel giro di due settimane, ho di nuovo informato – conclude l’assessore Loria – anche il procuratore della Repubblica di Cosenza, Mario Spagnuolo, per le opportune valutazioni».