Sparatoria a Diamante dopo un litigio per un parcheggio. Salgono a tre i fermi

DIAMANTE (CS) – I carabinieri sembrano aver chiuso il cerchio su quanto accaduto ieri sera a Diamante, dove il titolare di un bar-pasticceria, Stefano Perugino, è rimasto gravemente ferito dopo essere stato attinto da alcuni colpi di pistola. Una sparatoria avvenuta sul lungomare, poco prima delle otto di sera, e con il centro del comune tirrenico ancora pieno di persone. Tutto sarebbe avvenuto dopo un diverbio scoppiato per un parcheggio. Secondo una prima ricostruzione a sparare, un uomo che aveva posteggiato la sua auto proprio davanti all’ingresso del bar impedendone, di fatto, l’accesso. Dopo aver esploso i colpi d’arma da fuoco, il responsabile era fuggito insieme ad un’altra persona, mentre il 118 soccorreva la vittima trasportata e ricoverata in gravi condizioni all’Annunziata. Per tutta la notte i carabinieri hanno effettuato una serrata ricerca dei responsabili, anche dopo aver ascoltato alcune testimonianze. Nella tarda mattinata di oggi è arrivato il fermo di due 40enni, mentre nel pomeriggio è stata fermata una terza persona imparentata con i primi due.

Magorno ‘Comune sarà parte civile’

“La comunità di Diamante ha reagito prontamente alla drammatica sparatoria delle scorse ore. Si è realizzata una straordinaria unità tra istituzioni politiche, religiose, militari e società civile, una vera e propria saldatura in nome della legalità e della difesa dei valori più alti che animano la nostra gente. E in nome di questo comune sentire, fatto di rispetto e difesa dell’altro, che è nostro dovere andare avanti con rinnovata energia e consapevolezza. Continueremo questo impegno; l’amministrazione comunale, infatti, si costituirà parte civile nel processo che, sicuramente, farà giustizia su quanto accaduto ieri sera per testimoniare una scelta di campo contro ogni forma di violenza e di prevaricazione. Il seme dell’ingiustizia non avrà mai radici a Diamante”. Così il sindaco di Diamante, il senatore Ernesto Magorno.