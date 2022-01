Amantea, era vittima non connivente. Annullata la confisca di un edificio di 4 piani

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – La veloce perturbazione che nella serata di ieri ha raggiunto e colpito la Calabria, con temporali e nevicate anche a quote basse, è stata accompagnata da forti raffiche di vento di Grecale. E nella serata di ieri una vera e propria tromba d’aria si è abbattuta nella sibaritide, interessando in particolare la zona di Schiavonea a Corigliano-Rossano. Le violentissime raffiche di vento hanno letteralmente divelto la copertura in lamiera che si trovava a copertura di un edificio di tre piani situato in Via dei Navigatori. Parte della copertura è stata spazzata via schiantandosi al suolo, metro il resto della tettoia è rimasto pericolosamente in bilico sul tetto del palazzo. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza tutta l’area e rimosso la lamiera. Per fortuna non si registrano feriti.