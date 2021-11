Nesci incontra una delegazione di sindaci dell’Alto Tirreno cosentino

COSENZA – Una delegazione di sindaci e amministratori dell’Alto tirreno cosentino ha incontrato ieri pomeriggio a Roma il sottosegretario di Stato per il Sud e la coesione territoriale Dalila Nesci.

All’incontro era presente il sindaco di Diamante, il sen. Ernesto Magorno, assieme ai componenti della delegazione: Pino Pascale, Vicesindaco comune di Diamante; Antonio Iorio, Sindaco e di Tortora; Angela Barbieri, Sindaco di Buonvicino; Adelina Carrozzini Assessore al turismo comune di Scalea; Mariateresa Faillace, Consigliere con delega al centro storico del comune di Scalea; Luigi Cirimele, Consigliere con delega allo sport ed allo spettacolo del comune di Scalea.

Al centro dell’incontro – è scritto in una nota – “la progettualità che i comuni del territorio intendono sviluppare e mettere in campo per la ripresa post Covid, in particolar modo in ambito turistico e in quei settori che rappresentano importanti peculiarità del comprensorio dell’Alto tirreno cosentino. La delegazione, anche in questa occasione, ha trovato nell’on. Nesci un interlocutore particolarmente attento e sensibile all’ascolto e all’illustrazione degli strumenti messi a disposizione dei Comuni del Sud per favorire concretamente la ripresa nel delicato momento storico vissuto dalle realtà territoriali”.