Cetraro, accoltella la madre al culmine di una lite. La donna è in gravi condizioni

SAN FILI (CS) – I carabinieri forestali di Paola hanno sequestrato in località “Carrera” nel comune di San Fili, in un terreno privato, una strada in terra battuta, lunga 300 metri circa con larghezza media di 3,50 metri. La strada era stata realizzata per essere usata da una ditta boschiva, che in quel luogo, aveva in atto un taglio di un bosco di faggio regolarmente autorizzato.

Dal controllo dei militari è però emerso, che la strada utilizzata per l’esbosco del materiale legnoso, è stata realizzata senza nessun titolo autorizzativo previsto, ovvero del necessario permesso di costruire, e la mancata acquisizione dei necessari pareri degli enti preposti in quanto essa ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico. Si è pertanto proceduto al sequestro della strada e alla denuncia del legale rappresentante della ditta boschiva e del tecnico che ha curato il progetto esecutivo di miglioramento del bosco