Anche a Santa Maria del Cedro diventano obbligatorie le mascherine all’aperto

SCALEA (CS) – “Per senso di responsabilità vi comunico che, persistendo lo stato di malessere, per scrupolo ho eseguito un test rapido e sono risultato positivo al Covid19“. Questo quanto scrive il sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta dalla sua bacheca Facebook. “Per chi non dovesse crederci – ha aggiunto nel suo Messaggio – può benissimo venire a casa. Ora devo pensare alla mia famiglia”. Messaggio cirrato e diretto a chi negli ultimi giorni aveva attaccato il primo cittadino accusandolo di essere in ferie. Lo stesso Perrotta aveva risposto con un altro messaggio a quelle che lo stesso primo cittadino aveva definito illazioni “è necessario che qualcuno la smetta di fare illazioni sul mio conto. Io non sono in ferie. Sono malato, ho avuto una reazione forte alla seconds dose di vaccino. Se qualcuno pensa di pontificare o ergersi a giustiziere sta sbagliando di grosso. Potrò ammalarmi almeno o neanche questo?. Pretendo le scuse da parte di chi ha scritto che il Sindaco è in ferie, ora si sta superando ogni limite”.

La situazione contagi a Scalea, così come in molti comuni dell’alto Tirreno cosentino continua a rimanere delicata.- Secondo l’ultimo aggiornamento dell’Asp al momento a Scalea ci sono 33 persone positive e 53 soggetti in quarantena preventiva. Lo stesso Perrotta nei giorni scorsi aveva emanato un’ordinanza con la quale introduceva l’obbligo a chiunque di indossare il dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale) su tutto il territorio Comunale e senza distinzioni di orari, su tutte le aree pubbliche e/o aperte al pubblico.