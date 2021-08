Guardia Piemontese, grave incidente sulla Statale 283. Tre feriti, interviene l’elisoccorso

PAOLA – Rabbia, dolore e incredulità. È morto in spiaggia a causa di un malore, nonostante i tempestivi soccorsi prima dei bagnati e poi dei sanitari. Antonio Carbone, 56 anni maresciallo dei carabiniere in servizio a Torino ma originario proprio di Paola, si trovava in vacanza da appena un giorno quando si è accasciato sotto il suo ombrellone in riva al mare, colto da infarto dopo una accesa discussione avuta con un’altra persona nei pressi di un lido sul lungomare cittadino. Avrebbe visto gettare in mare una cicca di sigaretta richiamando prima in modo garbato e al senso civico la persona che lo aveva fatto sotto i suoi occhi. Ma da li è nata una discussione con la famiglia e il vicino di ombrellone e il figlio, con toni anche molto accesi, fino al malore improvviso e fatale per il maresciallo, che è morto tra lo sgomento dei presenti e nonostante l’immediato intervento di un medico sul posto che ha cercato inutilmente di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato.

Avviate le indagini

Polizia che ha consegnato alla Procura della Repubblica di Paola un fascicolo sulla morte di Antonio Carbone. Il maresciallo era tornato nella cittadina calabrese di origine da Torino. L’uomo da qualche tempo era alla Tenenza di Ciriè ed era stato comandante delle stazioni dei carabinieri di Lanzo e Chialamberto, oltre che operativo nella stazione carabinieri di Venaria. Il fascicolo raccolto dalla Polizia di Stato, che ha avviato le indagini, è giunto oggi negli uffici della Procura di Paola che adesso assumerà le decisioni necessarie, prima fra tutte il sequestro della salma per gli esami autoptici necessari per chiarire le cause del decesso improvviso.

Il dolore del fratello “voleva solo difendere il mare di Paola”

Toccante il messaggio di addio del fratello Vincenzo che su Facebook ha voluto ricordare così il maresciallo “ieri 16 Agosto 2021 è morto un uomo, è morto un calabrese, è morto un maresciallo dei carabinieri di 56 anni. Nell’esercizio delle “sue funzioni”, se così si può dire. Naturalizzato piemontese, in vacanza da appena un giorno, voleva solo difendere il mare di Paola dalla ignoranza violenta e barbara di un clan di bagnanti calabresi che invece lo stava distruggendo. Un gesto da poco, un gesto banale, chiedere con gentilezza di non buttare rifiuti in mare. Ma l’ignoranza violenta e la protervia minacciosa hanno avuto la meglio. Alla fine di un violentissimo assalto verbale da parte del clan, a cui lui non ha potuto opporre alcuna resistenza, il suo cuore non ha retto. Soccorso immediatamente da altri turisti, quando sono arrivato ho potuto solo assistere alla incredulità e allo sconforto di chi c’era. Morto sulla spiaggia. Si è trattato di un piccolo gesto, ma nei fatti rivoluzionario, chiedere a un gruppetto di calabresi di non distruggere la bellezza della Calabria. Una valanga può nascere da un piccolo fiocco di neve, una rivoluzione può nascere da un piccolo gesto, come scrive papa Francesco: “Prendersi cura dell’ambiente significa avere un atteggiamento di ecologia umana. […] Non si può separare l’uomo dal resto; c’è una relazione che incide in maniera reciproca, sia dell’ambiente sulla persona, sia della persona nel modo in cui si tratta l’ambiente; ed anche l’effetto rimbalzo contro l’uomo, quando l’ambiente viene maltrattato.”

Assistiamo tutti gli anni ai roghi che distruggono i nostri boschi, e sono calabresi quelli che appiccano gli incendi. Vediamo tutti gli anni il sudiciume del nostro mare, e sono calabresi quelli che inquinano. Fino a quando dovremo assistere, inermi, a questo scempio? Fino a quando si potrà violentare impunemente la nostra terra e distruggere la nostra casa? La violentissima reazione verbale rende evidente la nullità e il vuoto assoluto di alcuni calabresi, non più preoccupati neanche dei possibili guadagni. Solo gratuita violenza senza scopo e senza senso. Grazie Antonio per averci fatto vedere un uomo all’opera, un uomo che si prende cura della casa comune, un uomo che con gentilezza chiede ai calabresi di non distruggere la Calabria. E’ morto un carabiniere nell’esercizio delle sue funzioni di essere umano, si chiamava Antonio Carbone, mio fratello”.

Il cordoglio del sindaco di Paola Perrotta

Anche il sindaco di Paola, Roberto Perrotta, ha inteso esprimere vicinanza e solidarietà ai familiari di Antonio Carbone, deceduto ieri mentre si trovava in spiaggia. «La morte improvvisa – ha detto il primo cittadino – è sempre un evento dinnanzi al quale il senso di impotenza prevale sulla razionalità, suscitando emozioni in contrasto tra loro e sentimenti di profonda tristezza. Ieri, la vita del Maresciallo Antonio Carbone, Carabiniere in vacanza proveniente da Torino, si è interrotta sul nostro litorale, sulla spiaggia affollata del primo giorno post ferragostano, a causa di un malore successivo ad un alterco, avuto in precedenza con un altro bagnante. Indipendentemente dalle cause che hanno comportato l’irreparabile esito, resta la consapevolezza riguardo le buone intenzioni del militare, che in sintonia con gli antichi valori dell’Arma, è intervenuto a tutela della quiete e della salubrità pubblica. Non riuscire a comprendere quanto sia fondamentale osservare buone pratiche e seguire degni esempi, è un dato che aggiunge ulteriore tristezza all’evento luttuoso, che s’appesantisce ancor di più in considerazione della divisa che la vittima indossava nella vita di tutti i giorni, coi colori della Benemerita che, per loro natura, sono punto di riferimento per la comunità. A prescindere dalle occasioni e dalle modalità, agli appartenenti delle Forze dell’Ordine bisogna dare ascolto sempre e comunque, perché la loro opera quotidiana è costantemente improntata, anche “fuori servizio”, alla tutela di diritti che sono di tutti; anche a rischio della stessa incolumità. Ad Antonio Carbone – ha concluso Roberto Perrotta – la nostra gratitudine per il bellissimo esempio, e il nostro saluto deferente e memore; all’Arma dei Carabinieri e ai suoi familiari, in questo momento di sconforto e di dolore per la perdita ingiustificabile di un affetto tanto caro, giungano la vicinanza e le condoglianze della comunità paolana».