Mare amaro. Niente passerella: difficile per una disabile scendere in spiaggia - QuiCosenza.it

FIUMEFREDDO BRUZIO (CS) – Basterebbe davvero poco per concedere qualche giorno di tranquillità ad Anna, una disabile che ha scelto la popolare località del tirreno cosentino, in località Reggio, per trascorrere le vacanze insieme alla propria amorevole famiglia. Una semplice passerella in legno servirebbe per evitare quello che ormai è diventato un incubo che vivono anche i familiari della donna, costretti a trascinare su e giù la carrozzina con le ruote che affondano nella sabbia bollente, sotto il sole cocente di agosto. “Abbiamo chiesto più volte al comune di provvedere all’installazione delle passerelle ma dopo diversi tentativi ci hanno risposto che non ci sarebbero risorse per predisporle”.

“Mia suocera spesso deve rinunciare a scendere in spiaggia ed è costretta a rimanere a casa con temperature fuori dal normale. Quando riesce a scendere è perché troviamo persone di buona volontà che si caricano di peso la carrozzina sia a scendere che a salire, ma vi assicuro che non è facile e lei, sentendosi mortificata, la maggior parte dei giorni rimane a casa per non sentirsi un peso”. Nelle immagini che vi mostriamo, tutta la fatica di una donna disabile per conquistare il suo posto al sole e poter vivere qualche ora di relax.