Praia a Mare, nel suo terreno 38 piante di marijuana alte un metro. Arrestato

COSENZA – Nel pomeriggio di ieri, in considerazione del perdurare della situazione di criticità del fenomeno incendi nella provincia cosentina e sulla base dei dati statistici forniti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, concernenti gli interventi effettuati in questa provincia (1.300 nel mese di luglio e 600 nella prima decade di agosto), il Prefetto Ciaramella ha convocato in Prefettura i vertici delle Forze dell’Ordine ed il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Dirigente del Settore Foreste e Forestazioni della Regione Calabria, la Protezione Civile regionale, Calabria Verde, Anas, Amministrazione provinciale – Settore viabilità per effettuare un approfondimento congiunto sul fenomeno.

Nel corso dell’incontro è stata assicurata una sempre maggiore sinergia tra i soggetti preposti alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno già in fase di attuazione grazie a specifici interventi che hanno consentito di non disperdere energie, convogliandole, con priorità, verso azioni mirate necessarie a tutelare la pubblica incolumità. Peraltro, a seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile a supporto della Regione Calabria in conseguenza del grave rischio incendi connesso all’eccezionale situazione meteoclimatica in atto a decorrere dall’ 8 agosto scorso, in questa provincia sono ulteriormente operative sei squadre di uomini e mezzi provenienti da Comandi dei Vigili del Fuoco del Piemonte e dell’Emilia Romagna.

Dall’approdifondita analisi, effettuata nel corso dell’incontro, è emerso che gli incendi, oltre ad interessare aree boschive, hanno riguardato zone di interfaccia, ai margini delle arterie viarie e delle linee ferrate, giungendo talvolta a lambire abitazioni. Al fine, pertanto, di garantire il supporto degli Enti locali all’attività di prevenzione del fenomeno, sono stati sensibilizzati i Sindaci a promuovere la manutenzione e la pulizia dei territori comunali e all’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti rivolti ai proprietari privati per la pulizia dei terreni incolti, verificandone l’effettivo rispetto. Nell’occasione è stata richiamata l’attenzione sul numero telefonico attivato presso la S.O.U.P. regionale di Germaneto: 800 496496, che dovrà essere contattato tempestivamente nell’ipotesi di avvistamento di focolai di incendi.