Diamante, alla guida di un furgone non si ferma all’alt. Inseguito e arrestato

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Gli agenti di polizia, in servizio al Commissariato di Corigliano-Rossano, squadra di Polizia Giudiziaria, hanno arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio un uomo A.F. di anni 30. L’attività investigativa è nata per via di strani movimenti posti in essere dall’uomo e mascherati verosimilmente dalla sua attività lavorativa in un locale del centro. Durante i servizi di appostamento, i poliziotti hanno avuto modo di verificare come l’uomo, nel consegnare le pizze a domicilio le “accompagnava”, a espressa richiesta dei clienti, a dosi di sostanza stupefacente, mentre altri si recavano direttamente al locale per comprare la esclusivamente la droga. Nel procedere alla perquisizione del locale, il personale della Polizia di Stato, ha rinvenuto, nascosta in vari cassetti e già divisa in dosi, sostanza stupefacente del tipo marijuana, scovata anche nell’abitazione di A.F., per un peso complessivo di circa 140 gr. Il P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, ha disposto gli arresti domiciliari per l’uomo.