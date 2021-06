Paola, guarisce l'ultimo positivo. La cittadina del Tirreno cosentino è covid-free - QuiCosenza.it

PAOLA (CS) – A Paola non ci sono più persone positive e da oggi è covid-free. È di stamane, infatti, la notizia relativa alla guarigione dell’ultimo caso di positività ancora censito nell’ambito della mappatura del SARS-CoV-2 sul territorio comunale. Oggi, 28 Giugno, revocando il provvedimento di isolamento fiduciario, l’ASP di Cosenza ha certificato lo status di città “Covid Free” per Paola, un risultato che consentirà di vivere con maggiore serenità la bella stagione, scrive l’Amministrazione comunale.

La soddisfazione per questo traguardo, oltre ad essere condivisa con la cittadinanza, è una diretta conseguenza del lavoro portato avanti in questi mesi dal personale medico-sanitario, dalle istituzioni, dalle forze dell’ordine, dalle associazioni e, soprattutto, dai cittadini che, con il loro instancabile operato e con il loro comportamento, sono riusciti ad arginare gli effetti negativi dell’emergenza sanitaria. In virtù di tutti questi sforzi e dei tanti sacrifici compiuti, attestati in un computo che, sebbene abbia registrato la guarigione di 293 persone, riporta anche il dato relativo a 6 decessi, occorre ricordare di continuare a mantenere alto il livello di guardia, osservando il distanziamento sociale e indossando tutti i dispositivi di protezione nei casi prescritti dalle norme. Lo dobbiamo a chi non ce l’ha fatta, a chi si è ammalato e continua ad avere strascichi e a chi, anche a rischio della propria incolumità, si è adoperato e si adopera per garantire i dovuti interventi. Nell’occasione si ricorda il dovere civico di vaccinarsi, cosa che a Paola è possibile grazie all’impegno di medici, personale sanitario e volontari che, quotidianamente, stanno conducendo la campagna di immunizzazione rivolta all’intera popolazione.