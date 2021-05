SCHIAVONEA (CS) – I Carabinieri della Compagnia di Corigliano Calabro hanno arrestato per l’ipotesi di reato di furto aggravato un 28enne bulgaro, trovato all’interno di un ristorante mentre stava sottraendo diverse bottiglie di alcolici dagli scaffali dell’esercizio commerciale. La Sezione Radiomobile di Corigliano Calabro è intervenuta ieri pomeriggio dopo aver ricevuto una chiamata di aiuto, di un furto in atto in un ristorante su Viale della Libertà, proprio sul lungomare di Schiavonea.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo ancora all’interno dell’esercizio commerciale, insieme al proprietario del locale che si era accorto del furto, poiché erano stati infranti i vetri di una finestra esterna. Il 28enne bulgaro, approfittando della chiusura pomeridiana del ristorante, aveva pensato di impossessarsi di tutti gli alcolici presenti all’interno, dopo aver frantumato una finestra in vetro che dava sulla pubblica via. L’uomo aveva già infilato diverse bottiglie in uno zaino che si era portato con sé e stava anche smontando l’impianto stereo del locale. Una volta scoperto ha ammesso da subito le proprie responsabilità, mentre il bottino recuperato è stato restituito al proprietario.

Portato in caserma, per il 28enne bulgaro, d’intesa con la Procura della Repubblica di Castrovillari, sono scattate le manette per furto aggravato nel carcere di Castrovillari, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.