Cetraro, ladri entrano armati in un supermercato e scappano col bottino

Per la paura una donna è stata colta da un malore. I malviventi hanno minacciato la cassiera e si sono fatti consegnare l’incasso per poi dileguarsi a bordo di un motorino

CETRARO (CS) – Attimi di paura nel supermercato Despar di Cetraro, in Via Nazionale sulla Ss18. Poco prima della chiusura, nella tarda serata di ieri, due ladri hanno fatto irruzione nel punto vendita a volto coperto e, armati di pistola e bastoni, si sono diretti verso le casse minacciando la dipendente in servizio, costringendola a consegnargli l’incasso (si ipotizza sia sopra i cinquemila euro ma la cifra è ancora da quantificare). Tanta la paura tra i clienti: una donna, colta dal panico, ha avuto un malore perdendo i sensi.

Dalle prime indiscrezioni, i malviventi sarebbero poi fuggiti con il bottino dileguandosi a bordo di un motorino. I filmati delle telecamere di videosorveglianza sono al momento al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Paola che stanno indagando per risalire agli autori del furto.