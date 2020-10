Scalea, il Comune invita i cittadini a scaricare l’app Immuni

Al momento – secondo i dati forniti dall’Asp di Cosenza – sono 8 le persone in isolamento domiciliare perchè positive al virus

SCALEA (CS) – Aumentano i casi di persone positive al coronavirus nella cittadina tirrenica cosentina e l’amministrazione comunale corre ai ripari invitando i cittadini a scaricare l’applicazione “Immuni”, per tracciare i contagi. “L’amministrazione comunale – è scritto in una nota – invita tutti i cittadini a scaricare la App Immuni sul proprio smartphone per aiutare a combattere e prevenire l’epidemia di Covid-19 e ridurre il rischio di contagio, proteggendo così noi stessi, i nostri cari (a partire dai più anziani), i nostri amici e colleghi di lavoro. L’applicazione voluta dal Ministero della Salute che si può scaricare da App Store e da Play Store, utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici. A chi si è trovato a stretto contatto con un utente risultato positivo al virus del Covid-19, l’App invia una notifica che lo avverte del potenziale rischio di essere stato contagiato: venendo informati tempestivamente, gli utenti possono contattare il proprio medico di medicina generale e ridurre il rischio di complicanze, proteggendo così noi stessi e i nostri cari. Gli utenti che vengono avvertiti dall’App di un possibile contagio possono isolarsi per evitare di contagiare altri, per aiutare a contenere l’epidemia e favorire un ritorno alla normalità. Nei prossimi giorni partirà una campagna di comunicazione patrocinata dal Comune e promossa da aziende e associazioni del territorio per sensibilizzare all’utilizzo dell’App”.