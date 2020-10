Scoperti a spacciare per le strade di Paola: arrestati due giovani

Nel corso della perquisizione del mezzo sono stati altresì rinvenuti e sequestrati, ben occultati all’interno dell’abitacolo, € 1.120.000 in banconote di vario taglio, per i quali gli arrestati non hanno fornito alcuna indicazione relativa alla loro provenienza

PAOLA (CS) – Ieri sera, personale della Polizia di Stato in servizio a Paola ha tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacenti ai fini dello spaccio, A.G. di anni 27 e V.S. di anni 30. I poliziotti impiegati in servizi di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti anche in zone ad alta densità criminale, durante controlli mirati, hanno notato un’auto con due persone a bordo fermarsi ed il conducente, dopo aver nascosto un contenitore/involucro nelle adiacenze, cercava di allontanarsi frettolosamente.

Da un’attenta ispezione ai luoghi, il personale della Polizia di Stato, ha ritrivato l’involucro, non altro che una bottiglia, nel cui interno erano contenute le dosi della cocaina, per un totale di gr. 12,89. L’auto è stata immediatamente bloccata da altra pattuglia e, nel corso della perquisizione del mezzo sono stati altresì rinvenuti e sequestrati, ben occultati all’interno dell’abitacolo, € 1.120.000 in banconote di vario taglio, per i quali gli arrestati non hanno fornito alcuna indicazione relativa alla loro provenienza.