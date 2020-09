Praia a Mare, appello ambientalisti ai titolari lidi: “lasciate la spiaggia pulita come l’avete trovata”

“Sono alcuni anni che ci rivolgiamo ai titolari di concessioni demaniali perché lascino la spiaggia pulita ed abbiamo rispetto di quel mare su cui si basa la loro attività”

PRAIA A MARE (CS) – “Gli stabilimenti balneari lungo il litorale hanno iniziato a smontare le loro strutture. Hanno utilizzato migliaia e migliaia di fascette di plastica nella fase di montaggio dei lidi. Sono alcuni anni che ci rivolgiamo a questi signori titolari di concessioni demaniali perché lascino la spiaggia pulita ed abbiamo rispetto di quel mare su cui si basa la loro attività, mare dove alla prima mareggiata finirà tutta questa plastica.

Ci rivolgiamo a loro anche quest’anno – si legge in una nota di Italia Nostra – Sezione Alto Tirreno Cosentino – perché abbiano cura del mare e invece di lasciare tutte queste fascette di plastica sulla spiaggia, con le dovute eccezioni, le raccolgano e se le portino a casa loro. Ci rivolgiamo a questi concessionari perché non lascino la spiaggia come un campo di battaglia, con buche, avvallamenti, cumuli e quant’altro malgrado l’obbligo a non modificare o alterare lo stato dell’area demaniale. Ci rivolgiamo anche a quei comuni che tanto si vantano per la loro attenzione per l’ambiente perché mandino i vigili a controllare che queste cose sacrosante vengano rispettate, se manca il buon senso.”