Focolaio al Cas di Amantea, 25 migranti positivi. Nuova protesta sulla Statale 18

Arrivato l’esito di una parte dei 97 tamponi effettuati nel centro di Accoglienza migranti “Ninfa Marina” di Amantea. Sono 25 i positivi nella struttura. Nuova protesta sulla Statale 18 da parte di alcuni cittadini. In corso una riunione in Prefettura a Cosenza

AMANTEA (CS) – Sono 25 i migranti risultati positivi al coronavirus e ospiti nel centro di accoglienza “Ninfa Marina” di via Firenze ad Amantea (23 già confermati dal bollettino della Regione) struttura da dove era fuggito un ragazzo positivo, poi rintracciato ieri dai carabinieri alla stazione. Lunedì, dopo che tre cittadini extracomunitari erano risultati positivi, erano stati subito disposti ed effettuati 97 tamponi dal personale dall’USCA agli ospiti della struttura che si trova nel centro del comune sul Tirreno cosentino. Oggi sono arrivati i primi risultati che hanno dato la conferma della positività de altre 23 persone inserite nel bollettino della Regione, a cui si sono aggiunti nelle ultime ore altri due tamponi positivi processati successivamente e che portano quindi a 28 il totale dei contagi nella struttura.

Riunione in Prefettura, nuova protesta sulla Statale 18

Così come accaduto nella protesta del 13 luglio, appresa la notizia dei migranti positivi nella struttura, alcune decine di persone, tra cittadini e commerciati della zona, si sono portati nuovamente sulla Statale 18 per bloccare il traffico. Chiedono la chiusura del centro e lo spostamento dei migranti. Sul posto i carabinieri. Intanto in Prefettura a Cosenza dal primo pomeriggio è in corso una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che sta valutando tutte le azioni da mettere in campo compresa quella dell’istituzione di una zona rossa circoscritta o la chiusura del centro. Dal 26 febbraio il comune di Amantea è gestito da una commissione straordinaria prefettizia dopo che il consiglio comunale è stato sciolto per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi. Il Comune rimarrà commissariato per i prossimi 12 mesi.