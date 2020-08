Mare sporco a Fuscaldo, Acquappesa e Cetraro. Presentato un esposto denuncia

Luca Boccoli e Giuseppe Campana, co-portavoce nazionale dei Giovani Europeisti Verdi e commissario dei Verdi Calabria, hanno presentato un esposto al fine di denunciare l’evidente inquinamento delle acque litoranee in località Fuscaldo, Acquappesa Marina e Cetraro Marina. Esposto sottoscritto anche da Carlo Tansi

.

COSENZA – Sulla grave situazione dei depuratori e la conseguenziale emergenza inquinamento che si registra in diverse località del Tirreno cosentino, avevamo parlato la scorsa settimana con particolare riferimento a ciò che è accaduto alla zona di Fuscaldo. Adesso arriva un esposto denuncia che chiede di fare chiarezza sulle condizioni del mare. A presentarlo due esponenti dei Verdi, Luca Boccoli e Giuseppe Campana, Co-portavoce nazionale dei Giovani Europeisti Verdi e Commissario dei Verdi Calabria, che questa mattina hanno presentato la denuncia evideziando in particolare che “nel periodo compreso tra il 14 agosto 2020 ed il 25 agosto 2020“, in località Messinette, a Fuscaldo Marina, nonché in località Acquappesa Marina ed in località Cetraro Marina il mare è risultato essere molto sporco.

“Questo scenario- affermano Luca Boccoli e Giuseppe Campana – non può di certo definirsi un episodio eccezionale, in quanto si ripropone drammaticamente ormai da venti anni soprattutto nel corso della stagione turistica estiva, ed in special modo durante il mese di agosto. Tale situazione – si legge – lede l’incolumità dei bagnanti e di tutta la cittadinanza e rappresenta una minaccia per il turismo nel nostro territorio, strettamente legato alla qualità delle acque.”Pertanto, Campana e Boccoli hanno chiesto alle Istituzioni competenti di intraprendere tutte le azioni dovute e idonee a risolvere, nel minor tempo possibile, la problematica rilevata divenuta ormai insostenibile coinvolgendo, al contempo, le Istituzioni di tutela sanitaria ed ambientale competenti, al fine di porre in essere tutte le analisi chimiche e di laboratorio del caso, volte a verificare salubrità delle acque.

L’esposto è stato sottoscritto anche da Carlo Tansi, geologo ricercatore CNR e fondatore del movimento civico Tesoro Calabria il quale si è unito alle richieste dei due esponenti del partito dei Verdi. Nella giornata di domani, giovedì 27 agosto, alle ore 11:00, i due esponenti dei Verdi saranno sul posto per denunciare l’attuale situazione.