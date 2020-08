Scalea, cittadini e turisti in protesta occupano il Municipio per la mancanza d’acqua

Protesta da parte di residenti e turisti della zona di Piano Grande a Scalea che hanno occupato il Municipio lamentando da una settimana la mancanza d’acqua. Dopo le rassicurazioni del Commissario Prefettizio la protesta è momentaneamente rientrata

SCALEA (CS) – “Da una settimana siamo senza un goccio d’acqua che è un nostro diritto. Siamo famiglie con bambini e siamo stanchi di questa situazione. Abbiamo avvisato anche le forze dell’ordine per far risolvere una situazione diventata insostenibile. Abbiamo dato fiducia al Commissario e per oggi abbiamo cessato la protesta ma restiamo vigili e non vogliamo essere presi in giro. Se la situazione non tornerà alla normalità riprenderemo la nostra protesta“. E così’ un nutrito gruppo di cittadini residenti e turisti della zona di Piano Grande di Scalea, ha deciso di occupare questa mattina il municipio del comune di Scalea. La protesta è motivata dalla mancanza di erogazione di acqua, che sta interessando la zona da una settimana.

I manifestanti hanno incontrato il Commissario prefettizio Francesco Massidda che li ha rassicurati sull’attenzione che viene posta alla problematica. Per risolvere la carenza idrica, si pensa di disporre delle chiusure notturne in altri quartieri di Scalea per poter garantire l’erogazione idrica anche nelle aree finora colpite dalla carenza di acqua. Negli ultimi giorni la Sorical aveva incrementato anche la fornitura idrica per evitare proprio le chiusure notturne. Ma la quantità d’acqua erogata non è bastata a far riempire i serbatoi. L’occupazione del municipio è per il momento cessata dopo le rassicurazioni del Commissario.