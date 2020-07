Migranti Amantea, cittadini: “tregua di 24 ore poi si torna a bloccare la Statale 18”

Da ieri chiedono a gran voce il trasferimento dei migranti positivi in una struttura più idonea. I cittadini annunciano di voler sporgere denuncia alla Procura della Repubblica di Paola perché intervenga a tutela della sicurezza pubblica

AMANTEA (CS) – Ventiquattro ore di tregua in attesa che i migranti vengano spostati e in caso contrario torneranno a bloccare la statale tirrenica SS 18. È quanto hanno stabilito i manifestanti durante la seconda giornata di protesta ad Amantea, cittadina sulla costa tirrenica cosentina, dove sono stati trasferiti 24 migranti, 13 dei quali positivi al Covid-19. Sicurezza e sostegno all’economia, sono le priorità dei cittadini che da ieri stanno chiedendo il trasferimento dei migranti allocati in una palazzina che ospita in totale 26 persone, compresi il mediatore culturale e un’addetta alle pulizie. Lo stabile si trova nel centro cittadino, accanto ad altre abitazioni, dove risiedono anche molti anziani.

“Non si tratta di razzismo – spiegano i cittadini al termine di un’altra giornata intensa- abbiamo sempre accolto chiunque, qui si tratta di coronavirus. Di fatto è stato costituito un focolaio a discapito di noi residenti, dei villeggianti e degli esercenti, perché questa storia è salita alla ribalta dei media nazionali e alcuni turisti che avevano prenotato nelle nostre strutture alberghiere hanno disdetto per paura”. I cittadini annunciano di voler sporgere denuncia alla Procura della Repubblica di Paola perché intervenga a tutela della sicurezza pubblica. Non secondario il danno d’immagine ed economico che ha provocato questa situazione. Ieri infatti, secondo quanto riferito da alcuni operatori turistici e ristoratori, in molti hanno disdetto cene e weekend già prenotati da tempo. Negozi completamente vuoti e villeggianti che vivono queste ore con la paura anche Amantea possa essere definita ‘zona rossa’.

Nave-quarantena in 2-3 giorni

Una procedura veloce per trovare nel giro di due-tre giorni un’altra nave da destinare alla quarantena dei migranti positivi al Covid. Ad avviarla oggi – si apprende – è stato il soggetto attuatore per la materia, Michele Di Bari, capo Dipartimento delle Liberta’ civili e dell’immigrazione del ministero dell’Interno. Si attendono risposte nel giro di due-tre giorni. Se non emergeranno offerte dal mercato, il Viminale virerà sul ‘piano B’ e cercherà strutture a terra – come sedi militari – per assicurare l’isolamento dei contagiati che sbarcano.