Belvedere, sorpreso dai carabinieri a vendere una dose di cocaina. Arrestato pusher

Un 33enne del posto, è stato arrestato dai carabinieri di Belvedere per spaccio di droga e posto ai domiciliari dopo il rito per direttissima.

BELVEDERE (CS) – I carabinieri di Belvedere Marittimo, nel corso di una serie di controlli finalizzati al contrasto dello spaccio ed al consumo di droga nel territorio dell’alto tirreno cosentino, hanno tratto in arresto per spaccio di sostanza stupefacente un 33enne pregiudicato del posto. Nel pomeriggio di sabato i militari sono stati insospettiti da due autovetture affiancate tra loro con all’interno due uomini intenti a dialogare attraverso i finestrini. A quel punto i carabinieri si sono nascosti tra le altre autovetture in sosta per scrutare le movenze dei due giovani i quali, dopo alcuni istanti, sono scesi dai rispettivi veicoli per proseguire la loro conversazione sino a quando, con movimenti fulminei, uno dei due ragazzi ha preso dalla tasca un involucro di piccole dimensioni cedendolo all’atro giovane e ricevendo in cambio, da quest’ultimo, alcune banconote.

Profilatosi il più classico degli scenari dello spaccio di droga, i carabinieri sono intervenuti fermando i due giovani coinvolti nella potenziale condotta delittuosa. Le perquisizioni personali operate sui due giovani hanno avvalorato la tesi investigativa, non lasciando alcun dubbio interpretativo su quanto visto dai militari. Infatti, il pusher è stato trovato con addosso solo denaro contante pari a 70 euro, conquibus ricevuto per la cessione della dose droga, l’acquirente, dal suo canto, deteneva il grammo di cocaina qualche istante prima ottenuto dal suo pusher. Informata la Procura della Repubblica di Paola, il 33enne è stato dichiarato in stato di arresto. Nel corso dell’udienza per rito direttissimo odierna presso il tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.