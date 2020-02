Coronavirus, famiglia cinese trasportata a Cosenza ma solo a scopo precauzionale

Al momento come riferito dalle autorità competenti nessuno dei cittadini cinesi presenta alcun sintomo della malattia.

DIAMANTE (CS) – Nella tarda mattinata di oggi il dirigente scolastico dell’Istituto ITCG di Diamante ha chiamato il numero di pubblica utilità 1500 per i casi sospetti di coronavirus, attivando il protocollo ministeriale per le procedure precauzionali. A preoccupare il dirigente sono state le dichiarazione di un’alunna di nazionalità cinese, rese all’insegnante, che ha confidato il rientro dalla Cina in Italia, da alcuni giorni, della madre e di un amico di famiglia. La donna, secondo quanto riferito, si era già posta in quarantena, procedura che molti cittadini cinesi fanno al rientro da qualsiasi viaggio nel continente asiatico proprio perché a conoscenza della presenza di diversi virus.

Nonostante la donna, l’amico di famiglia, e nessuno dei familiari presenti alcun sintomo di coronavirus, sul posto è intervenuto personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. I medici, seppur a scopo precauzionale, hanno trasportato la donna e l’uomo nel reparto di malattie infettive dell’Annunziata di Cosenza per tutti i relativi accertamenti sanitari. Sul posto anche il sindaco di Diamante e il comandante dei carabinieri della Compagnia di Scalea.

Al momento – ripetiamo onde evitare casi di allarmismo ingiustificato – come riferito dalle autorità competenti nessuno dei cittadini cinesi presenta alcun sintomo della malattia.