Furto con “combinazione” all’ufficio ticket dell’ospedale di Cetraro

I ladri non hanno scassinato la cassaforte, ma semplicemente erano a conoscenza della combinazione e l’hanno aperta

CETRARO (COSENZA) -Furto da 5mila euro all’ufficio ticket dell’ospedale di Cetraro, svaligiato nella notte. I ladri non hanno scassinato la cassaforte, ma semplicemente erano a conoscenza della combinazione e l’hanno aperta. Nessuna effrazione è stata rilevata sul luogo. I Carabinieri hanno sequestrato le immagini di alcune telecamere, ma proprio la stanza della cassaforte non è coperta da videosorveglianza. Indagini sono in corso per risalire agli autori.