Scontro tra due camion sulla Statale 18. Uno si ribalta e finisce fuori strada, due feriti

Incidente tra due mezzi pesanti sulla Statale 18 a Scalea in località la Bruca. Due persone sono rimaste ferite e uno di loro, in condizioni serie, è stata portata all’Annunziata di Cosenza. Sul posto vigili del fuoco, stradale e i carabinieri di Scalea

SCALEA (CS) – Un brutto incidente stradale si è verificato intorno alle 15:00 sulla Statale 18 a Scalea, in località “La Bruca” nei pressi del distributore di benzina Esso. Per cause in corso di accertamento, nell’effettuare una svolta e immettersi nell’area industriale, un mezzo pesante è stato centrato da un altro camion che procedeva dalla direzione opposta. Il violento impatto ha fatto ribaltare uno dei due mezzi pesanti che finito in uno sterrato al lato della carreggiata.

Ad avere la peggio i due occupanti di un mezzo pesante rimasti feriti. Uno di loro, il passeggero, è apparso subito in condizioni più serie è stato trasportato all’ospedale di Cosenza, mentre l’autista, in evidente stato di shock è portato nel nosocomio di Cetraro. Sul posto sono accorsi immediatamente due ambulanze del 118, i carabinieri di Scalea, la Polizia Stradale e una squadra dei Vigili del Fuoco. Inevitabili le ripercussioni alla circolazioni con lunghe code che si sono formate in entrambe le direzioni e con il traffico veicolato all’interno del distributore di benzina per permettere alle forze dell’ordine di effettuare tutti i rilievi del caso. I vigili del fuoco, invece, si stanno occupando delle operazioni di recupero dei due mezzi coinvolti nell’incidente.