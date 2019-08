Rottura sulla conduttura. Sospesa l’erogazione idrica a Fuscaldo, Guardia e Acquappesa

Niente acqua nei tre Comuni del Tirreno a causa di una consistente rottura sulla condotta dell’acquedotto Acquedotto Petrosa-Soleo. Al lavoro i tecnici della Sorical per riparare il guasto

.

COSENZA – La Sorical ha comunicato ai Comuni di Fuscaldo, Guardia Piemontese e Acquappesa che, a causa di un’improvvisa e consistente rottura avvenuta in localitĂ Santa Maria di Mare a Cetraro sulla condotta adduttrice dell‘acquedotto Acquedotto Petrosa-Soleo, per consentire l’esecuzione dei lavori necessari alla riparazione della tubatura danneggiata, oggi sabato 31 agosto 2019 è stata sospesa l’erogazione idropotabile nei tre Comuni serviti dall’acquedotto. Interruzione che durerĂ fino all’ultimazione dei lavori che dovrebbero essere completati in giornata.

La Sorical comunica anche che i centri servivi da schemi idrici diversi da quello in oggetto, non subiranno alcuna variazione della portata idrica loro erogata e che, avvenuta l’ultimazione dell’intervento di riparazione, si provvederĂ a ripristinare le forniture idriche a tutte le utenze interessate dal disservizio.