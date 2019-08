FOTO – Italia Nostra: “pericolosa frana sul sentiero che porta all’Arcomagno”

L’associazione “un fatto gravissimo considerato che tale sentiero è stato interessato da lavori di messa in sicu rezza terminati solo pochi giorni fa”

SAN NICOLA ARCELLA (CS) – “Ci sono pervenute questa mattina le foto che abbiamo ritenuto di pubblicare immediatamente anche per avvertire del pericolo, le quali mostrano che una frana di una certa consistenza ha invaso il sentiero che porta all’Arcomagno, sfondato il parapetto in muratura di protezione e alcune pietro sono precipitate sulla spiaggia sottostante“.

La denuncia, con tanto di foto del sentiero interessato dalla frana, pubblicata sulla pagina Facebook dell’associazione Italia Nostra “è un fatto gravissimo considerato che tale sentiero è stato interessato da lavori di messa in sicurezza terminati solo pochi giorni fa e che anche da pochi giorni tale percorso è stato inaugurato dopo, evidentemente, il collaudo finale degli interventi. Solo per un puro caso fortunatamente nessuno si è fatto male. Ma come si vede dalle foto le persone continuano a transitare lungo il sentiero e non sappiamo se vi sia pericolo per la loro incolumità . Chiediamo ragione di quanto verificatosi al Comune di San Nicola Arcella, che spieghi al più presto come tutto ciò sia potuto accadere. Nel frattempo chiediamo alle Autorità che si adottino tutte le misure necessarie per tutelare e garantire la sicurezza delle persone che forse non avvedute dell’eventuale pericolo imminente continuano ad accedere da sud all’Arcomagno”.

 Italia Nostra- Sezione Alto Tirreno Cosentino