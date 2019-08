Punto nascite a Cetraro, Sindaco: “passerò oggi e Ferragosto qui se non avrò risposte”

La protesta del primo cittadino di Cetraro Angelo Aita che occupa simbolicamente il nosocomio chiedendo la riapertura del punto nascite “Non mi muoverò da qui se non avrò risposte certe”.

.

CETRARO (CS) – Dopo l’annuncio ieri del consigliere regionale Giuseppe Aieta di occupare l’Asp di Cosenza, scende in campo oggi anche il sindaco della cittadina tirrenica Angelo Aita che questa mattina si è recato davanti all’ospedale di Cetraro per chiedere risposte certe sulla riapertura del punto nascita del presidio “come comunicato mi trovo qui alla vigilia di ferragosto e sarò qui anche domani nel presidio ospedaliero di Cetraro per avere risposte certe sulla riapertura del punto nascite” ha dichiarato il Sindaco “noi abbiamo fatto tutto ciò che c’era da fare dal punto di vista tecnico-strutturale. C’è ora un problema di natura organizzativo sulla nomina del primario e sul reperimento delle altre ostetriche che mancano, per poter riaprire il punto nascite a Cetraro. Non è più sopportabile – ha concluso Aita – aspettare per una burocrazia così lenta. Io da qui non mi muoverò se non avrò risposte certe tra oggi e domani“.