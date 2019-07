A fuoco casseforme in legno in un cantiere sul lungomare di Diamante: sospetto dolo

Il materiale si trovava all’interno di un cantiere posto a nord di Diamante appaltato per la costruzione del porto della cittadina tirrenica

DIAMANTE (CS) – Probabile incendio doloso ai danni di un cantiere posto sul lungomare di Diamante aperto per la costruzione del porto sul lato nord della cittadina tirrenica. In fiamme dodici casseforme in legno poste all’interno del cantiere in una posizione di sicurezza. I lavori sono stati dati in appalto ad una ditta del posto. Il perimetro del cantiere è delimitato da una cancellata ed un portone in legno. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di lunedì scorso, poco prima delle 15. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Diamante ricadenti nella compagnia di Scalea diretta dal capitano Andrea Massari e i vigili del fuoco del distaccamento di Scalea del comando provinciale di Cosenza diretto dal comandante Massimo Cundari. Giunti sul posto gli uomini del 115 hanno spento l’incendio non con poche difficoltà , ostacolati da alcune macchine parcheggiate davanti l’ingresso del cantiere.

Da un primo sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco si è constatato che non erano presenti inneschi naturali né attiva l’energia elettrica all’interno del cantiere. Per via dell’incendio è stato danneggiato il quadro elettrico dell’impianto di illuminazione del cantiere e le fiamme hanno investito anche alcuni fusti contenenti olio idraulico che, fortunatamente, sono stati raffreddati grazie all’intervento tempestivo dei pompieri, evitando la fuoriuscita del liquido. Per i vigili del fuoco, considerati gli elementi raccolti ci si trova davanti ad un probabile dolo. Sulla base di questo riscontro i carabinieri hanno aperto un’attività di indagine.