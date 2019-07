Scalea, bagnante muore per malore: inutili i soccorsi

Muore per annegamento. Inutili i soccorsi per un 42enne di origini napoletane in vacanza sulla costa Tirrenica

SCALEA (CS) – La vacanza ├Ę stata fatale per un uomo di 42 anni originario della provincia di Napoli in questi giorni a Scalea per le vacanze estive insieme alla famiglia. Secondo le prime informazioni rese dagli inquirenti, l’uomo al momento del malore si trovava in acqua. Immediati i soccorsi di chi in quel momento affollava la spiaggia. I sanitari del 118 sono intervenuti in brevissimo tempo. Inutili le manovre rianimatorie, purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso per annegamento. Una delle ipotesi che sembra prenderebbe corpo dalle prime indagini effettuate sarebbe quella di congestione. Sul posto i carabinieri della compagnia di Scalea diretta dal capitano Andrea Massari