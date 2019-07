Cetraro, Ministro Grillo invia una task force “lo dobbiamo alla mamma e alla famiglia”

Il ministro della Salute, Giulia Grillo ha disposto l’invio della task force, composta da dirigenti del ministero della Salute, Iss, Agenas, Carabinieri del Nas e un delegato delle Regioni

.

CETRARO (CS) – Dopo aver appreso della morte di una giovane donna a poche ore dal parto avvenuto nel punto nascita dell’ospedale di Cetraro, nel Cosentino, il Ministro della Saluto Giulia Grillo ha deciso di inviare una task force. Dovranno accertare cosa sia successo in quel maledetto giorno che ha portato alla morte di Santina Adamo dopo aver partorito il suo bimbo “abbiamo il dovere di accertare come sia stato possibile che una donna di 35 anni, giĂ mamma di un bimbo – afferma il ministro – abbia potuto perdere la vita dopo aver messo al mondo il suo bambino, che per fortuna sta bene, ma crescerĂ senza la madre. Anche la magistratura ha avviato le sue indagini, ma noi come ministero dobbiamo fare la nostra parte. Lo dobbiamo alla vittima e alla sua famiglia che oggi la piange. Ma lo dobbiamo anche alla Calabria a cui è rivolto il nostro massimo impegno perchĂ© torni ad avere una sanitĂ degna di questo nome”