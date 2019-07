Enterococchi intestinali oltre il limite. Arpacal rileva tre punti non conformi ad Amantea

L’esito negativo dopo il prelievo dei campioni effettuato dall’Arpacal nel Comune di Amantea. In tutti 3 i casi valori di “enterococchi intestinali” sono risultati superiori al limite

AMANTEA (CS) – Continuano le segnalazioni da parte del Servizio tematico acque del Dipartimento provinciale Arpacal di Cosenza, che oggi ha trasmesso al Comune di Amantea, al Ministero della Salute ed alla Regione Calabria, l’esito dei prelievi di campioni di acqua di balneazione dove sono risultati non conformi tre punti di prelievo:

Torrente Calongi : Enterococchi intestinali 613 MPN/100 ml ( valore limite 200)

: Enterococchi intestinali 613 MPN/100 ml ( valore limite 200) 100 metri a sinistra fiume Torbido : Enterococchi intestinali 776 MPN/100 ml ( valore limite 200)

: Enterococchi intestinali 776 MPN/100 ml ( valore limite 200) 100 metri a destra fiume Torbido: Enterococchi intestinali 1336 MPN/100 ml ( valore limite 200)

Ora spetta al Comune, come richiesto dall’Arpacal, comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d’intervento, la rimozione delle cause, nonché le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per i tratti indicati.