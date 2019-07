Guardia Piemontese, armati di mazza e pistola rapinano l’ufficio postale

In tre hanno fatto irruzione nell’ufficio postale del centro tirrenico portando via poco più di 3.000 euro. Poi sono fuggiti con due moto dando alle fiamme un’auto

GUARDIA PIEMONETESE (CS) –  Questa mattina tre uomini, armati di una mazza e una pistola, hanno compiuto una rapina nell’ufficio postale di Guardia Piemontese sul tirreno cosentino. Con il volto nascosto da caschi, hanno minacciato i dipendenti e i clienti presenti all’interno dell’ufficio facendosi consegnare il denaro presente in cassa. Per coprirsi la fuga i tre, che si sono dileguati a bordo di due moto, hanno anche incendiato un’auto lasciata di traverso sulla strada. Bottino del colpo, secondo quanto si è appreso, poco più di tremila euro. I dipendenti dell’ufficio postale hanno subito dato l’allarme. Carabinieri e polizia hanno istituito dei posti di blocco per cercare di intercettare i rapinatori.