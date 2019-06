Scalea, ciclista investito sulla strada Provinciale

Non è in pericolo di vita. E’ stato trasportato in elisoccorso verso l’ospedale civile dell’Annunziata a Cosenza, dopo essere stato stabilizzato presso la struttura pubblica ospedaliera di Praia a Mare

SCALEA (CS) – Sta bene il ciclista originario di Maratea, investito sulla strada Provinciale 1 nel comune di Scalea da un’autovettura in transito. Ancora non sono chiare le dinamiche dell’incidente per il quale sono intervenuti i militari dell’Arma della compagnia di Scalea diretti dal capitano Andrea Massari. L’uomo, 66 anni è stato preso in cura dai sanitari giunti in ambulanza sul luogo dell’incidente e trasportato in un primo momento presso il vicino ospedale di Praia a Mare dove è stato stabilizzato. Successivamente è intervenuto l’elisoccorso proveniente da Cosenza che ha preso in cura il paziente diretto verso l’ospedale dell’Annunziata. Il ciclista ha riportato un politrauma e una frattura ad una spalla