Pattini in fiamme, distrutte le attrezzature di un lido cosentino

Da quantificare i danni provocati dall’incendio. Rinvenute tracce di liquido infiammabile

SCALEA (CS) – Incendio in via del Mare, nella periferia sud di Scalea. Intorno alle 19:00 di ieri le fiamme hanno avvolto il magazzino di uno stabilimento balneare. Il fuoco ha distrutto la quasi totalitĂ delle attrezzature necessarie ad allestire in estate le attivitĂ del lido. Il rogo ha infatti carbonizzato pattini, sdraio, ombrelloni e quanto presente nella struttura. I carabinieri della Compagnia di Scalea intervenuti sul posto, coordinati dal Capitano Andrea Massari, hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile lasciando ipotizzare che si tratti di un incendio di natura dolosa. Eseguiti i rilievi del caso, si indaga ora per risalire agli eventuali autori del gesto di verosimile natura intimidatoria indirizzato alla famiglia che gestisce lo stabilimento. L’entitĂ dei danni subiti non è stata ancora quantificata. Nel quartiere le fiamme hanno provocato l’innalzarsi di un’estesa colonna di fumo e fiamme.

In foto il magazzino di Scalea in fiamme