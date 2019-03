Belvedere Marittimo, arrestato pusher incensurato

Proseguono i controlli del territorio dei carabinieri della compagnia di Scalea. Arrestato un commerciante di droga

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Proseguono i risultati conseguiti dalla Compagnia Carabinieri di Scalea al comando del capitano Massari sul fronte del contrasto allo spaccio ed al consumo di droga nel territorio dell’alto tirreno cosentino. Nel pomeriggio di ieri 08 marzo 2019, a Belvedere Marittimo, i militari del locale Comando Stazione, a seguito di perquisizione domiciliare, hanno tratto in arresto un giovane di 23 anni del posto, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

I fatti risalgono alle ore 16:00 circa quando i militari, a conclusione di mirata attività di analisi, hanno eseguito una perquisizione domiciliare ad un giovane commerciante di Belvedere Marittimo rinvenendo 110 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Il recupero dello stupefacente non è stato affatto semplice infatti il prevenuto, avvedutosi della presenza dei Carabinieri che stavano suonando alla sua porta, ha gettato dal balcone posteriore della sua abitazione, posta al primo piano, il pacco contenente la droga nel tentativo di disfarsene, non facendo i conti però con il dispositivo di cinturazione attuato dai militari.

Una volta recuperato lo stupefacente, i Carabinieri hanno proceduto a effettuare controlli più accurati all’interno dell’abitazione del giovane ed in particolare, ben occultati all’interno di un armadio, sono stati rinvenuti due bilancini di precisione, materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente e denaro contante in banconote di piccolo taglio, sicuro provento dell’attività illecita di spaccio. Il giovane 23enne, condotto in caserma, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di sostanza stupefacente e, su disposizione della Procura della Repubblica di Paola, è stato tradotto presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza con rito direttissimo, svoltasi in data 09 marzo 2019, nel corso della quale l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.