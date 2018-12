Paola, 23 coltellate e la gola tagliata. Trovato morto un professore

Antonio Arcuri è stato ritrovato morto nella sua casa di Paola. Gli investigatori devono capire se si tratti di omicidio o suicidio. Non è stato trovato nessun biglietto di addio

PAOLA (CS) – Non sono certe ancora le cause della morte di Antonio Arcuri, 41 anni, professore di musica, morto nel tardo pomeriggio di oggi a Paola, all’interno della sua abitazione posta su due livelli. Le gocce di sangue tracciavano una linea per le scale fino al luogo in cui giaceva sul pavimento senza vita. Le coltellate inferte tutte al petto sembra non fossero profonde. Il 41enne originario di Sant’Agata d’Esaro viveva a Paola e conviveva con una compagna; insegnava musica alle scuole medie di Cetraro.

Nell’immediatezza lo scenario presentatosi agli investigatori della polizia di Stato faceva supporre un omicidio. Ma per il tipo di coltellate inferte, le ferite ai polsi e la gola tagliata sembra che indirizzi al suicidio. Ma al momento non è stato rintracciato alcun biglietto che possa far pensare al suicidio. Figlio unico ha conseguito presso il Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza i diplomi in Clarinetto e in Strumentazione per Banda. Da indiscrezioni sembra che da tempo soffrisse di depressione e fosse in cura da uno psicologo

Sul posto la scientifica ha repertato elementi utili a capire se si tratti di omicidio o suicidio. Sembra che la salma sia stata trasferita da Paola a Cosenza per essere sottoposta ad autopsia. In queste ore i detective sono all’opera sentendo a sommarie informazioni la compagna e le persone a lui vicine. La Procura di Paola diretta da Procuratore Bruni ha aperto un fascicolo d’indagine