L’A.N.C.R.I. (Associazione Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana) sezione di Cosenza promuove il tema della “Prevenzione Sociale per lo Sviluppo della Democrazia”

AMANTEA (CS) – Nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 novembre, presso la sala conferenze dell’Hotel Village “La Principessa” di Amantea, si è svolto un importante simposio di studi su “La Prevenzione Sociale per lo Sviluppo della Democrazia”, organizzato dalla  Sezione Territoriale di Cosenza “Cav. Uff. Mario Metallo” dell’Associazione Nazionale Insigniti Ordine al Merito della Repubblica Italiana – Presidente Cav. Uff. Angelo Cosentino. L’evento si è articolato in due giornate. Il primo incontro, a carattere divulgativo-congressuale, si è svolto nella giornata di sabato 24 novembre. Il secondo momento, di tipo squisitamente formativo, si è articolato tra la mattina e il pomeriggio di domenica 25 novembre. L’iniziativa è parte integrante del piĂą ampio progetto denominato “Viaggi tra i Valori e Simboli della Repubblica”, la cui missione è divulgare e tenere sempre accesa l’attenzione sui valori contenuti nella nostra Carta Costituzionale, che normando i diversi aspetti della civile convivenza, pone sempre la persona al centro del sistema sociale.

I lavori del congresso, moderati dal giornalista Valerio Caparelli, sono stati introdotti dai saluti istituzionali del Vice Prefetto Vicario dott. Franca TANCREDI, in rappresentanza del Sig. Prefetto di Cosenza dott. Paola Galeone, e del Sindaco di Amantea dott. Mario Pizzino. A seguire, i saluti introduttivi sono stati portati dal Cav. Uff. Angelo Cosentino, Presidente della Sezione A.N.C.R.I. di Cosenza, dal Cav. Francesco Avena, Vice Presidente Nazione A.N.C.R.I., dal dott. Vincenzo D’Anna, Presidente Nazionale dell’Ordine dei Biologi e, in rappresentanza e per conto del comitato scientifico, dal  Prof. Ferdinando Verardi, Responsabile dell’Università Telematica “UniPegaso” di Cosenza. Gli interventi, tutti di altissimo livello scientifico, tecnico, pedagogico e sociologico, sono stati sviluppati da: prof. Franco Graziano, Medico Chirurgo senologo dell’Istituto Nazionale Tumori “ Regina Elena” di Roma; dott.ssa Anna Giorno, Medico Chirurgo, Responsabile dell’U.O.S. Screening oncologici e Registro dei Tumori dell’ A.S.P. di Cosenza; dott. Giovanni Perri, Medico Chirurgo Specialista in Radiologia; Prof. Domenico Milito, docente di Didattica Speciale dell’Università della Basilicata; Prof. Giuseppe Spadafora Docente di Didattica Generale dell’Università della Calabria, dott. Gaetano Osso dell’ArpaCal di Cosenza; dott. Carlo Tansi Ricercatore CNR., già Direttore Protezione Civile Regione Calabria; dott. Giuseppe Patania, Direttore dell’Ispettorato del Lavoro di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria; Prof. Federico Infascelli, Docente Nutrizione e Alimentazione Animale dell’Università “Federico II” di Napoli; dott. Giuseppe Curia Docente incaricato dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro e Dirigente Veterinario dell’A.S.P. di Cosenza.

Durate lo svolgimento dei lavori, erano inoltre presenti i componenti del comitato scientifico composta da: Dott. Sisto Milito, Medico Chirurgo Specialista in Oncologia, Dirigente dell’A.S.P. di Cosenza, in qualità di Responsabile del Comitato Scientifico; Dott. Pierfelice Degli Uberti, Presidente Confederazione Internazionale di Geonologia ed Araldica; Prof. Francesco Saverio Sesti, Docente della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università “TorVergata” di Roma; Prof. Avv. Claudio De Luca, Docente dell’Università della Basilicata; Dott. Barbara Capone, Biologa Nutrizionista; Dott. Luigi Lupo, Presidente dell’Associazione “Calcia L’Autismo” e Direttore del collegato periodico “Una Voce dall’UniverSociale”.

Il comitato, costituito per l’occasione provvederà ad elaborare e coordinare tutto il materiale scientifico prodotto durante il congresso, integrato dai  contributi dei relatori e dei singoli membri dello stesso Comitato. Tutto il materiale sarà raccolto negli atti del congresso e, in un secondo momento, sarà la base per la pubblicazione di una monografia sul tema specifico della prevenzione.

Inoltre, la frequenza del congresso e del corso da parte di numerosi docenti di ogni ordine e grado è stata riconosciuta ai fini dell’aggiornamento professionale, con il rilascio di un apposito attestato, per un totale di 15 ore.

Il congresso egregiamente organizzato in tutto le sue fasi dal direttivo ANCRI di Cosenza composto, oltre che dal Presidente, dal Cav. Pasquale Giardino, addetto Stampa e Cerimoniale, dal Cav. Armando Tocci, addetto ai Rapporti Istituzionali, dal Cav. Giancarlo Cordasco, dal Cav. Gerardo Sica, dal Cav. Giuseppe Miraglia e dal Cav. Giuseppe Papasidero, ha riscosso unanime consenso per il suo alto profilo didattico e scientifico, sia da parte dei relatori che dall’autorità ed ospiti intervenuti. L’apparato didattico è stato sviluppato soprattutto grazie alla sinergia con la sede Nazionale e la sede locale di Cosenza della F.N.I.S.M. (Federazione degli Insegnati) e con “Form@zione” S.r.l. che hanno profuso tutte le risorse messe a disposizione assolutamente a titolo gratuito e di volontariato.