Auto data alle fiamme nella notte: atto doloso

L’innesco dell’incendio sull’auto, secondo un primo sopralluogo, sarebbe stato effettuato in due punti che ne determinerebbe lo stato doloso

PAOLA (CS) – Poco prima dell’alba, un’auto è stata data alle fiamme in via Bernardino Telesio, area case popolari. L’auto, un’Alfa Romeo Giulietta era stata parcheggiata sotto casa dalla proprietaria, una donna quarantenne. I vigili del fuoco, giunti sul posto hanno spenti le fiamme che avevano avvolto parzialmente la vettura nella parte anteriore e posteriore. Per le modalitĂ dello sviluppo dell’incendio, chiaramente appiccato in due punti diversi del mezzo, l’incendio è stato dichiarato doloso. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine: avviata una indagine