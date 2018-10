Ditta che realizza porte e finestre, occulta al Fisco 250mila euro

Un evasore totale scoperto dagli uomini della Guardia di Finanza di Paola. Dal 2012 avrebbe occultato al Fisco la somma di circa 250mila euro

PAOLA (CS) – Dal 2012 non ha presentato alcuna dichiarazione dei redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 250 mila euro. Una vera e propria societĂ fantasma quella smascherata dalla Guardia di Finanza di Paola, operante nella Provincia di Cosenza ed attiva nel settore dei “fabbricazione di porte e finestre in legno”, grazie all‘individuazione mirata del soggetto economico attraverso l’attivitĂ di controllo del territorio e l’utilizzo delle banche dati a disposizione della Guardia di Finanza. L’attivitĂ ispettiva dei finanzier ha trovato diverse difficoltĂ a causa della parziale esibizione e consegna della documentazione contabile, da parte del contribuente sottoposto a controllo.

Ma anche a seguito di riscontri effettuati nei confronti di numerosi operatori commerciali del settore, le Fiamme Gialle calabre hanno ricostruito la reale posizione fiscale della societĂ , le vendite effettuate e gli utili conseguiti. Nel corso del controllo, inoltre, è emerso che la societĂ aveva svolto anche l’attivitĂ commerciale di “vendita di prodotti per la casa, l’igiene intima, detersivi…”; attivitĂ che anche in tal caso non stata dichiarata al Fisco. Le fatture di vendita acquisite hanno consentito di calcolare anche i ricavi derivanti da quest’ultima attività “nascosta”. Al termine del controllo fiscale è stata rilevata, quindi, la mancata dichiarazione di ricavi per 250 mila euro e sono state calcolate imposte evase per circa 67 mila euro.

Inoltre, l’amministratore e legale rappresentante della società è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, per la commissione del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili ed ora rischia anche la reclusione fino a sei anni.