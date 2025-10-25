“Tetris” a San Fili, al teatro Gambaro la pièce teatrale a firma di Ciro Lenti

SAN FILI (CS) – Il teatro “Francesco Gambaro” di San Fili ospiterà domani “Tetris“. Alle 18 sul palcoscenico, la pièce teatrale a firma di Ciro Lenti, interpretato da Antonio Filippelli e Marco Silani. Sulla scena ci sono due fratelli muratori, Nico e Nemo, impegnati a costruire un muro di cui non conoscono davvero il senso. Un altro muro, già terminato, domina lo spazio, quasi a vigilare su di loro come un monumento alla ripetizione cieca.

Tra pale, mattoni e cemento, emerge una presenza silenziosa ma ossessiva: una radiolina anni ’70 che trasmette canzoni dedicate ai muri, ma non è chiaro se quelle melodie esistano davvero o se siano solo un’eco nella mente dei personaggi, rafforzando i concetti inculcati da un nonno severo e misterioso. Intorno a loro, aleggia la figura grottesca e tragica della zia, che non cammina per paura di cadere all’indietro come uno scarafaggio. Con un linguaggio esilarante e popolare, punteggiato da continui paradossi e battute irresistibili, lo spettacolo svela la tragedia nascosta dietro la risata.

Prodotto dalla compagnia cosentina Arciere, è uno spettacolo comico, surreale e profondamente umano, che gioca con i confini dell’assurdo per rivelare le verità più intime e universali. La regia è di Marco Silani. Giunta alla quarta annualità, la rassegna “Tutti a teatro”, che vede la direzione artistica di Lindo Nudo, nasce dalla collaborazione fra la compagnia Teatro Rossosimona e l’amministrazione comunale guidata da Linda Cribari per portare il teatro anche fuori dei centri urbani e valorizzare le maestranze locali. La messa in scena degli spettacoli è a cura ­di Jacopo Andrea Caruso (responsabile tecnico) e Raffaele Iantorno (Asso-Artisti) e si avvale della collaborazione di Yonereidy Bejerano Jane (logistica e biglietteria).