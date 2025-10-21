Terribile schianto frontale tra un’auto e un Bus. Tre le vittime: tra loro marito e moglie di 35 e 28 anni

GIOIOSA JONICA (RC) – Un’intera famiglia distrutta e tre giovani vite cancellate da una terribile tragedia. Si è aggravato il bilancio del tragico incidente avvenuto nel primo pomeriggio lungo la strada di grande comunicazione Jonio-Tirreno, nei pressi dello svincolo di Gioiosa Jonica. Uno scontro violentissimo tra un’auto con a bordo tre persone ed un autobus. Nell’impatto, violentissimo, hanno perso la vita marito e moglie entrambi giovani: Salvatore Primerano 35 anni e Lucia Vellone di 28 anni. Le vittime, che viaggiavano tutte sull’automobile, sono una coppia di coniugi, Salvatore Primerano, di 37 anni, e Lucia Elisabetta Vellone, di 28 e Domenico Massa, di 44, amico e vicino di casa, in auto con la coppia. I coniugi vivevano a Serra San Bruno.

Il 44enne era stato estratto dalle lamiere, stabilizzato e trasportato in condizioni gravissime in ospedale con l’elisoccorso, ma è morto poco dopo l’arrivo in ospedale a Catanzaro, trasportato in elisoccorso. Drammatica la scena che si è presentata ai soccorritori, con l’auto accartocciata finita sotto il bus. Secondo le prime informazioni l’auto avrebbe invaso la corsia dove si trovava a transitare l’autobus impattando violentemente e finendo incastrata sotto il mezzo. Sul posto sono intervenute le Squadre Anas, i Vigili del Fuoco, due ambulanze 118 e le Forze dell’Ordine per il ripristino della circolazione.